ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области

ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боёв за населённый пункт Цветковое в Запорожской области обнаружили в оставленном блиндаже записи с расположением опорных пунктов ВСУ, что позволило нанести по ним артиллерийские удары, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кай".

По его словам, после отката противника российские бойцы приступили к проверке позиций.

"Противник отступил, начали проверку блиндажа, нашли тетрадки. Открыли — там от руки полностью расписаны опорные пункты, где находится командование, территория разрисована. Мы передали всю эту информацию", - рассказал собеседник агентства.

Российские войска изучили информацию из тетради и выдвинулись уничтожать позиции ВСУ

"После этого по указанным местам дислокации было нанесено артиллерийское воздействие. Сожгли около трех опорных пунктов ВСУ", - добавил он.