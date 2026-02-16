Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.02.2026
05:21 16.02.2026
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области
Российские военнослужащие в ходе боёв за населённый пункт Цветковое в Запорожской области обнаружили в оставленном блиндаже записи с расположением опорных... РИА Новости, 16.02.2026
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области

РИА Новости: ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области

Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боёв за населённый пункт Цветковое в Запорожской области обнаружили в оставленном блиндаже записи с расположением опорных пунктов ВСУ, что позволило нанести по ним артиллерийские удары, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кай".
По его словам, после отката противника российские бойцы приступили к проверке позиций.
"Противник отступил, начали проверку блиндажа, нашли тетрадки. Открыли — там от руки полностью расписаны опорные пункты, где находится командование, территория разрисована. Мы передали всю эту информацию", - рассказал собеседник агентства.
Российские войска изучили информацию из тетради и выдвинулись уничтожать позиции ВСУ.
"После этого по указанным местам дислокации было нанесено артиллерийское воздействие. Сожгли около трех опорных пунктов ВСУ", - добавил он.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Цветковое в Запорожской области. МО уточнило, что переход населенного пункта под контроль российской армии позволило создать плацдарм для дальнейшего освобождения территории в регионе.
