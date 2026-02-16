https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074588018.html
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области
ВС России уничтожили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
запорожская область
россия
Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие в ходе боёв за населённый пункт Цветковое в Запорожской области обнаружили в оставленном блиндаже записи с расположением опорных пунктов ВСУ, что позволило нанести по ним артиллерийские удары, сообщил РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Кай".
По его словам, после отката противника российские бойцы приступили к проверке позиций.
"Противник отступил, начали проверку блиндажа, нашли тетрадки. Открыли — там от руки полностью расписаны опорные пункты, где находится командование, территория разрисована. Мы передали всю эту информацию", - рассказал собеседник агентства.
Российские войска изучили информацию из тетради и выдвинулись уничтожать позиции ВСУ
"После этого по указанным местам дислокации было нанесено артиллерийское воздействие. Сожгли около трех опорных пунктов ВСУ", - добавил он.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Цветковое в Запорожской области
. МО уточнило, что переход населенного пункта под контроль российской армии позволило создать плацдарм для дальнейшего освобождения территории в регионе.