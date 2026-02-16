https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074587176.html
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оператор БПЛА с позывным "Лысый" рассказал, как в ходе освобождения села Цветкового в Запорожской области уничтожил пикап с боекомплектом, место запуска беспилотников ВСУ, а также опорный пункт украинской армии с личным составом, следует из видео Минобороны РФ.
В воскресенье российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населённого пункта Цветковое в Запорожской области
.
"Команда поступила, потому что выехала машина с подвозом БК (боекомплекта - ред.) противника. Я вылетел на цель, машина подъехала, я подлетел, скинул противотанковую мину, все, пикапа нет, сжег. Мы вот так "нежданчиком" подлетаем и работаем. Разведка наблюдала пункты взлета БПЛА, там, FPV, тяжелые коптеры были. Все, команда поступила, подлетел с "ТМочкой", скинул и все. Был "опорник" еще, команда поступала, что опорный пункт от 5 до 10 человек – подлетал, "разбирал", - рассказал боец с позывным "Лысый" на видео.