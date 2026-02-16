Рейтинг@Mail.ru
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового - РИА Новости, 16.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 16.02.2026
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового - РИА Новости, 16.02.2026
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового
Оператор БПЛА с позывным "Лысый" рассказал, как в ходе освобождения села Цветкового в Запорожской области уничтожил пикап с боекомплектом, место запуска... РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
2026
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения Цветкового

Оператор БПЛА с позывным «Лысый» рассказал об освобождении села Цветковое

© РИА Новости / Алексей Майшев | Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оператор БПЛА с позывным "Лысый" рассказал, как в ходе освобождения села Цветкового в Запорожской области уничтожил пикап с боекомплектом, место запуска беспилотников ВСУ, а также опорный пункт украинской армии с личным составом, следует из видео Минобороны РФ.
В воскресенье российское оборонное ведомство сообщило об освобождении населённого пункта Цветковое в Запорожской области.
"Команда поступила, потому что выехала машина с подвозом БК (боекомплекта - ред.) противника. Я вылетел на цель, машина подъехала, я подлетел, скинул противотанковую мину, все, пикапа нет, сжег. Мы вот так "нежданчиком" подлетаем и работаем. Разведка наблюдала пункты взлета БПЛА, там, FPV, тяжелые коптеры были. Все, команда поступила, подлетел с "ТМочкой", скинул и все. Был "опорник" еще, команда поступала, что опорный пункт от 5 до 10 человек – подлетал, "разбирал", - рассказал боец с позывным "Лысый" на видео.
