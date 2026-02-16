Рейтинг@Mail.ru
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:03 16.02.2026 (обновлено: 05:06 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074581712.html
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 16.02.2026
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов
Остатки батальона "полка смерти" ВСУ из-за больших потерь вывели из Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T03:03:00+03:00
2026-02-16T05:06:00+03:00
в мире
сумская область
апти алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887272_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_15d3bc244e0ae1bb4c6c8b3f9e34e262.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/07/2072887272_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cbb6ed938c86f082cd7983950747cc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, апти алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сумская область, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов

Алаудинов: остатки полка смерти ВСУ из-за потерь вышли из Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 16 фев - РИА Новости. Остатки батальона "полка смерти" ВСУ из-за больших потерь вывели из Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.
Ранее Алаудинов сообщил РИА Новости, что перекинутое в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", на которое делало ставку украинское командование, сначала изолировали, а позже почти полностью уничтожили бойцы "Ахмата" и 15-го танкового полка группировки войск "Север".
"Батальон 225-го полка, который был изолирован (в Сумской области - ред.), понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери... Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке", - сказал агентству командир спецназа "Ахмат".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреСумская областьАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала