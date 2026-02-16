https://ria.ru/20260216/spetsoperatsiya-2074581712.html
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов
сумская область
КУРСК, 16 фев - РИА Новости. Остатки батальона "полка смерти" ВСУ из-за больших потерь вывели из Сумской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.
Ранее Алаудинов сообщил РИА Новости, что перекинутое в Сумскую область подразделение 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", на которое делало ставку украинское командование, сначала изолировали, а позже почти полностью уничтожили бойцы "Ахмата" и 15-го танкового полка группировки войск "Север".
"Батальон 225-го полка, который был изолирован (в Сумской области - ред.), понес такие потери, из-за которых вынуждены были остатки этого батальона вывести, то есть, по перехватам, они понесли очень серьезные потери... Остатки батальона вывели для того, чтобы переформировать, потому что дальше уже они были небоеспособны противостоять на этом участке", - сказал агентству командир спецназа "Ахмат".