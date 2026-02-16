Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет
09:28 16.02.2026
Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет
Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет
Единое пособие с учетом новых правил назначено более чем на 1 миллион детей до 17 лет, сообщили в Социальном фонде России. РИА Новости, 16.02.2026
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин

Соцфонд назначил единое пособие более чем на миллион детей до 17 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей на фабрике АО "Гознак" в Москве
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей на фабрике АО "Гознак" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Единое пособие с учетом новых правил назначено более чем на 1 миллион детей до 17 лет, сообщили в Социальном фонде России.
"Всего с учетом новых правил Социальный фонд уже назначил пособие более чем на миллион детей до 17 лет. Выплаты также получили свыше 25 тысяч беременных женщин", - говорится в сообщении фонда в мессенджере Max.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило изменения, которые позволят многодетным семьям сохранить право на единое пособие при незначительном - 10% - превышении порога по доходам. Кабмин рассчитывает, что поправка распространит свое действие на период с 1 января 2026 года.
