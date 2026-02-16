Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 16.02.2026 (обновлено: 08:51 16.02.2026)
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
россия
харьковская область
украина
донецкая народная республика
сумская область
россия
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 в Сумской области
Боевая работа расчета пушки М-46 в Сумской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Боевая работа расчета пушки М-46 в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой, после чего нанесено огневое поражение. Первая штурмовая группа уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции", — рассказал собеседник агентства.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Остатки "полка смерти" ВСУ вывели из Сумской области, заявил Алаудинов
03:03
По данным источника, военные 119-й бригады территориальной обороны двигались по открытой местности, чтобы отвлечь внимание, а солдаты 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей" пытались скрытно выйти на позиции российских подразделений.
Между тем в Харьковской области тяжелая ситуация сложилась для украинских пограничников, которых отправили на фронт.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Торнадо - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
ВС России уничтожили скопление сил спецопераций ВСУ в Харьковской области
Вчера, 06:47
"Наибольшие потери понес 1-й "пого" ГПСУ, дислоцированный в районе населенного пункта Малая Волчья", — уточнили в силовых ведомствах.

На прошлой неделе их представитель заявил РИА Новости, что Киев перебросил пограничников на это направление из-за острой нехватки личного состава.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировок "Запад" и "Север" около 340 солдат, пять боевых бронированных машин, 38 автомобилей, три артиллерийских орудия, самоходку Paladin и семь складов.
