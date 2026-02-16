МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

« "Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой, после чего нанесено огневое поражение. Первая штурмовая группа уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, военные 119-й бригады территориальной обороны двигались по открытой местности, чтобы отвлечь внимание, а солдаты 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей" пытались скрытно выйти на позиции российских подразделений.

Между тем в Харьковской области тяжелая ситуация сложилась для украинских пограничников, которых отправили на фронт.

"Наибольшие потери понес 1-й "пого" ГПСУ , дислоцированный в районе населенного пункта Малая Волчья", — уточнили в силовых ведомствах.

На прошлой неделе их представитель заявил РИА Новости, что Киев перебросил пограничников на это направление из-за острой нехватки личного состава.

Как подчеркивал президент Владимир Путин , армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.