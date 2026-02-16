https://ria.ru/20260216/sorvali-2074595274.html
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.02.2026
ВС России сорвали две контратаки ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 16.02.2026
харьковская область, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область, россия, в мире, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Россия, В мире, Безопасность
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Выдвижение боевых групп заблаговременно вскрыто разведкой, после чего нанесено огневое поражение. Первая штурмовая группа уничтожена полностью, вторая с потерями отошла на исходные позиции", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, военные 119-й бригады территориальной обороны двигались по открытой местности, чтобы отвлечь внимание, а солдаты 253-го отдельного штурмового подразделения "Арей" пытались скрытно выйти на позиции российских подразделений.
Между тем в Харьковской области
тяжелая ситуация сложилась для украинских пограничников, которых отправили на фронт.
"Наибольшие потери понес 1-й "пого" ГПСУ, дислоцированный в районе населенного пункта Малая Волчья", — уточнили в силовых ведомствах.
На прошлой неделе их представитель заявил РИА Новости, что Киев перебросил пограничников на это направление из-за острой нехватки личного состава.
Как подчеркивал президент Владимир Путин
, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности группировок "Запад" и "Север" около 340 солдат, пять боевых бронированных машин, 38 автомобилей, три артиллерийских орудия, самоходку Paladin и семь складов.