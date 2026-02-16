Рейтинг@Mail.ru
07:41 16.02.2026 (обновлено: 07:58 16.02.2026)
Посол заявил о росте популярности программ переселения в Россию из Австрии

© Фото : МИД РоссииПосол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Соотечественники в Австрии стали чаще интересоваться программой переселения в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"В условиях проводимой западными странами - и Австрия здесь не исключение - русофобской политики возрос интерес к Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", - сказал посол.
Вена - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Россияне в Австрии жалуются на русофобское отношение работодателей
Вчера, 01:24
 
