Людмилу Солоденко похоронят в Москве
Людмилу Солоденко похоронят в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
Людмилу Солоденко похоронят в Москве
Актрису Людмилу Солоденко, известную по фильму "Кин-дза-дза", похоронят на Кузьминском кладбище в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости источник из её... РИА Новости, 16.02.2026
москва
людмила солоденко (актриса)
москва
Новости
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Актрису Людмилу Солоденко, известную по фильму "Кин-дза-дза", похоронят на Кузьминском кладбище в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
Актриса скончалась 13 февраля, сообщил ранее портал "Кинотеатр.ру".
"Людмилу Михайловну похоронят на Кузьминском кладбище сегодня днем (в понедельник, 16 февраля - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Солоденко
окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства, была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера, выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. Снималась в кино с 1972 года: в её фильмографии порядка 20 фильмов.