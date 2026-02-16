https://ria.ru/20260216/solodenko-2074601838.html
Умерла актриса Людмила Солоденко
Умерла актриса Людмила Солоденко - РИА Новости, 16.02.2026
Умерла актриса Людмила Солоденко
Актриса Людмила Солоденко, известная по фильму "Кин-дза-дза", умерла на 77-м году жизни, сообщается на портале "Кинотеатр.ру". РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T08:44:00+03:00
2026-02-16T08:44:00+03:00
2026-02-16T09:46:00+03:00
культура
одесса
новости культуры
людмила солоденко (актриса)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074605109_0:59:714:461_1920x0_80_0_0_10c410aa35f905656d67df76aa26f708.jpg
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074605109_0:0:714:537_1920x0_80_0_0_40e0fd3adb22b3c5ac10daf427f537e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, новости культуры, людмила солоденко (актриса)
Культура, Одесса, Новости культуры, Людмила Солоденко (актриса)
Умерла актриса Людмила Солоденко
Умерла актриса из фильма "Кин-дза-дза" Людмила Солоденко