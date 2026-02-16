Рейтинг@Mail.ru
Умерла актриса Людмила Солоденко - РИА Новости, 16.02.2026
Культура
 
08:44 16.02.2026 (обновлено: 09:46 16.02.2026)
Умерла актриса Людмила Солоденко
Умерла актриса Людмила Солоденко
Актриса Людмила Солоденко, известная по фильму "Кин-дза-дза", умерла на 77-м году жизни, сообщается на портале "Кинотеатр.ру".
культура
одесса
новости культуры
людмила солоденко (актриса)
одесса, новости культуры, людмила солоденко (актриса)
Культура, Одесса, Новости культуры, Людмила Солоденко (актриса)
Умерла актриса Людмила Солоденко

Умерла актриса из фильма "Кин-дза-дза" Людмила Солоденко

© Мосфильм, 1987Кадр из сериала "Претендент"
Кадр из сериала Претендент - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Мосфильм, 1987
Кадр из сериала "Претендент". Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Актриса Людмила Солоденко, известная по фильму "Кин-дза-дза", умерла на 77-м году жизни, сообщается на портале "Кинотеатр.ру".
"Солоденко Людмила Михайловна. 4 сентября 1949, Одесса — 13 февраля 2026", — говорится в карточке.

Солоденко окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера, выступала под сценическим псевдонимом Лона Лонг. В кино снималась с 1972 года, в том числе в фильмах "Хроники ночи", "Восьмое чудо света", "Кин-дза-дза!", "Соучастие в убийстве", "Багровый цвет снегопада", в сериалах "ТАСС уполномочен заявить..." и "Формула". Всего на ее счету порядка 20 картин.
 
КультураОдессаНовости культурыЛюдмила Солоденко (актриса)
 
 
