Специальная военная операция на Украине
 
23:22 16.02.2026
В Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы БПЛА
В Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы БПЛА
Сирены системы оповещения включили в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 16.02.2026
специальная военная операция на украине
сочи
краснодарский край
сочи, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Краснодарский край
В Сочи включили сирены оповещения из-за угрозы БПЛА

Снег в Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сирены системы оповещения включили в Сочи из-за угрозы атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Сочи включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
В Славянском районе Кубани сирены оповещения включили из-за угрозы БПЛА
Вчера, 22:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
