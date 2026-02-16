Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/sneg-2074723942.html
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега - РИА Новости, 16.02.2026
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье до 21.00 в понедельник, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:40:00+03:00
2026-02-16T15:40:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074097699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_531cd18cf9c56ea57b97242d04308bb9.jpg
https://ria.ru/20260216/moskva-2074621288.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074097699_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83b586061dcfa6750d44bac6d90a3f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, происшествия
Московская область (Подмосковье), Москва, Гидрометцентр, Погода, Происшествия
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега

В Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снегопада

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы убирает снег
Сотрудник коммунальной службы убирает снег - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник коммунальной службы убирает снег. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье до 21.00 в понедельник, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре.
"Оранжевый" уровень действует в Подмосковье до 21 часа 16 февраля. Днем ожидаются снег, местами сильный, а в отдельных районах - метель, ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы", - сказал собеседник агентства, отметив, что "оранжевый", предпоследний, уровень опасности объявляется, когда имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.
В Москве на фоне непогоды до 21 часа объявлен "желтый" уровень погодной опасности.
Сотрудник коммунальных служб убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве снова пойдет снег
Вчера, 10:14
 
Московская область (Подмосковье)МоскваГидрометцентрПогодаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала