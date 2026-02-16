https://ria.ru/20260216/sneg-2074723942.html
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега - РИА Новости, 16.02.2026
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье до 21.00 в понедельник, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:40:00+03:00
2026-02-16T15:40:00+03:00
2026-02-16T15:40:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074097699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_531cd18cf9c56ea57b97242d04308bb9.jpg
https://ria.ru/20260216/moskva-2074621288.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074097699_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_83b586061dcfa6750d44bac6d90a3f6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода, происшествия
Московская область (Подмосковье), Москва, Гидрометцентр, Погода, Происшествия
В Подмосковье объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снега
В Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за снегопада