В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю - РИА Новости, 16.02.2026
12:51 16.02.2026
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Падение снега с крыши дома. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Девять человек погибли и 15 пострадали на прошлой неделе при сходе снежных масс с крыш зданий в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В 25 регионах произошло более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падения льда с кровель зданий. Пострадали 24 человека, из них девять - погибли", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что на прошедшей неделе опасные погодные явления были зарегистрированы на территории 32 субъектов РФ.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
13 февраля, 19:39
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
