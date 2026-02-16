https://ria.ru/20260216/sneg-2074665385.html
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю - РИА Новости, 16.02.2026
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
Девять человек погибли и 15 пострадали на прошлой неделе при сходе снежных масс с крыш зданий в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:51:00+03:00
2026-02-16T12:51:00+03:00
2026-02-16T12:51:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92115/44/921154479_0:39:3503:2009_1920x0_80_0_0_cf603c0a57578e1d3718e38eadec086e.jpg
https://ria.ru/20260213/sneg-2074278347.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92115/44/921154479_387:0:3118:2048_1920x0_80_0_0_6340db844de809dd101191652dc51176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
В России 9 человек погибли, 15 пострадали при сходе снега с крыш за неделю