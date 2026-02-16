Рейтинг@Mail.ru
14:14 16.02.2026 (обновлено: 14:18 16.02.2026)
Минобороны предложило ужесточить последствия для призывников за самоволку
Минобороны предложило ужесточить последствия для призывников за самоволку
россия, безопасность
Россия, Безопасность
Минобороны предложило ужесточить последствия для призывников за самоволку

МО РФ предложило не включать время самовольного оставления части в срок службы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСумка с вещами призывника
Сумка с вещами призывника - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сумка с вещами призывника. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Министерство обороны России предлагает не включать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим-призывников места службы без уважительных причин уже после двух суток, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести в пункт 5 статьи 3 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 "Вопросы прохождения военной службы" следующие изменения: а) подпункт "г" изложить в следующей редакции: "г) время самовольного оставления военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы, неявки военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в срок на службу без уважительных причин продолжительностью свыше двух суток", - следует из проекта указа президента РФ.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
22 сентября 2025, 12:58
В действующей редакции положения о порядке прохождения военной службы предлагаемый к изменению подпункт устанавливает совершение соответствующих действий продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин их совершения.
Согласно пояснениям российского оборонного ведомства, подготовка проекта направлена на ужесточение последствий отклонения военнослужащих от рамок дисциплинированного поведения, в том числе связанного с уклонением от прохождения военной службы.
Кроме того, принятие нормативного акта позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе не только в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, но и в мирное время, пояснили в Минобороны.
Вступление в силу предлагаемого к принятию указа президента РФ предполагается со дня его подписания.
Личное дело призывника перед отправкой на службу - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Вступил в силу закон о круглогодичном призыве на срочную военную службу
1 января, 00:44
 
