Минобороны предложило ужесточить последствия для призывников за самоволку

Согласно пояснениям российского оборонного ведомства, подготовка проекта направлена на ужесточение последствий отклонения военнослужащих от рамок дисциплинированного поведения, в том числе связанного с уклонением от прохождения военной службы.

Кроме того, принятие нормативного акта позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе не только в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, но и в мирное время, пояснили в Минобороны.