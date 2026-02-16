Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил официально закрепить за педагогами частных образовательных организаций право на досрочную пенсию, соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, поручить подготовить официальные разъяснения по вопросу применения статьи 30 федерального закона "О страховых пенсиях" и постановления правительство РФ …о включении в педагогический стаж периодов работы в частных образовательных организациях, указав, что форма собственности и организационно-правовая форма не могут служить основанием для отказа во включении таких периодов в стаж для досрочной пенсии", - сказано в документе.

В тексте обращения отмечается, что в настоящее время педагоги могут досрочно выйти на пенсию, если осуществляли педагогическую деятельность в течение 25 лет. Однако, как подчеркивает Слуцкий , в РФ сохраняется системная проблема учета периодов работы педагогических работников частных образовательных организаций в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.

"Действующий порядок реализации права на досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников частных образовательных организаций находится в зависимости не только от содержания выполняемой работы, но и от формального соответствия наименования должности и типа образовательной организации спискам, утвержденным постановлением правительство РФ. Педагогическим работникам частных образовательных организаций нередко отказывают во включении стажа по мотиву отсутствия в наименовании слова "учреждение" либо несоответствия организационно-правовой формы организации формулировкам из списков", - говорится в документе.

Слуцкий обратил внимание на то, что педагогам частных организаций приходится доказывать через суд право на досрочную пенсию, при этом Верховный суд РФ ранее разъяснял, что форма собственности - государственная или частная - не имеет значения для назначения досрочной пенсии, однако на местах пенсионные органы продолжают отказывать гражданам.

Парламентарий также предложил скорректировать правительственные списки организаций, чтобы устранить правовую неопределенность и обеспечить единообразное применение законодательства при исчислении педагогического стажа работников частных образовательных организаций.