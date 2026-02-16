Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/slutskij-2074652564.html
Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ
Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ - РИА Новости, 16.02.2026
Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил официально закрепить за педагогами частных образовательных организаций право на досрочную пенсию, соответствующее обращение... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T12:05:00+03:00
2026-02-16T12:05:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013410796_0:236:2962:1902_1920x0_80_0_0_48602697d966a2bc623a371cba0ad8c7.jpg
https://ria.ru/20260211/gosduma-2073556024.html
https://ria.ru/20260115/gosduma-2067956980.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013410796_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_93e76fe75a09bb9a96d6613047cfa2b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий призвал упростить выход на пенсию для учителей частных школ

Слуцкий призвал упростить досрочный выход на пенсию для педагогов частных школ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУченицы у доски на уроке
Ученицы у доски на уроке - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ученицы у доски на уроке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил официально закрепить за педагогами частных образовательных организаций право на досрочную пенсию, соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, поручить подготовить официальные разъяснения по вопросу применения статьи 30 федерального закона "О страховых пенсиях" и постановления правительство РФ…о включении в педагогический стаж периодов работы в частных образовательных организациях, указав, что форма собственности и организационно-правовая форма не могут служить основанием для отказа во включении таких периодов в стаж для досрочной пенсии", - сказано в документе.
Учительница работает за ноутбуком в школе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В ГД предложили снять с учителей обязанность проверки домашних заданий
11 февраля, 05:09
В тексте обращения отмечается, что в настоящее время педагоги могут досрочно выйти на пенсию, если осуществляли педагогическую деятельность в течение 25 лет. Однако, как подчеркивает Слуцкий, в РФ сохраняется системная проблема учета периодов работы педагогических работников частных образовательных организаций в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.
"Действующий порядок реализации права на досрочное пенсионное обеспечение педагогических работников частных образовательных организаций находится в зависимости не только от содержания выполняемой работы, но и от формального соответствия наименования должности и типа образовательной организации спискам, утвержденным постановлением правительство РФ. Педагогическим работникам частных образовательных организаций нередко отказывают во включении стажа по мотиву отсутствия в наименовании слова "учреждение" либо несоответствия организационно-правовой формы организации формулировкам из списков", - говорится в документе.
Слуцкий обратил внимание на то, что педагогам частных организаций приходится доказывать через суд право на досрочную пенсию, при этом Верховный суд РФ ранее разъяснял, что форма собственности - государственная или частная - не имеет значения для назначения досрочной пенсии, однако на местах пенсионные органы продолжают отказывать гражданам.
Парламентарий также предложил скорректировать правительственные списки организаций, чтобы устранить правовую неопределенность и обеспечить единообразное применение законодательства при исчислении педагогического стажа работников частных образовательных организаций.
"Реализация предлагаемых ЛДПР мер позволит снизить бюрократическую нагрузку на граждан и обеспечит возможность реализации их права на досрочную пенсию без необходимости обращения в суд для длительного доказывания своих прав", - заключается в документе.
Учитель на уроке - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Госдуме предложили в несколько раз повысить зарплату школьным учителям
15 января, 04:43
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала