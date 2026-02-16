https://ria.ru/20260216/slovakija-2074577013.html
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций
Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если... РИА Новости, 16.02.2026
россия
словакия
Словакия готова к восстановлению авиасообщения с Россией при снятии санкций
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство, заявила пресс-секретарь министерства транспорта страны Петра Полячикова.
По ее словам, после отмены ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.
"Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ
в случае снятия европейских санкций... Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в России - ред.) авиаперевозчиками или воздушными судами", - сказала Полячикова газете "Известия"
Пресс-секретарь добавила, что Словакия
рассмотрит вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и законодательства ЕС
В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.