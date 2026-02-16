Рейтинг@Mail.ru
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/slovakija-2074577013.html
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций - РИА Новости, 16.02.2026
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций
Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T01:31:00+03:00
2026-02-16T01:31:00+03:00
в мире
россия
словакия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564092303_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_0dc227a0eedce73ded32913acaa06e5c.jpg
https://ria.ru/20260215/fitso-2074549034.html
https://ria.ru/20260213/slovakija-2074082116.html
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564092303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e10c111df243e039c086dc9116dbbb57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, словакия, евросоюз
В мире, Россия, Словакия, Евросоюз
Словакия готова открыть небо для самолетов России при отмене санкций

Словакия готова к восстановлению авиасообщения с Россией при снятии санкций

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание Международного аэропорта в Братиславе
Здание Международного аэропорта в Братиславе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание Международного аэропорта в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций, республика может рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство, заявила пресс-секретарь министерства транспорта страны Петра Полячикова.
По ее словам, после отмены ограничений возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции в Братиславе - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Словакия одобрит инициативы по завершению конфликта на Украине, заявил Фицо
Вчера, 19:07
"Словакия готова к восстановлению прямого авиасообщения с РФ в случае снятия европейских санкций... Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными (зарегистрированными в России - ред.) авиаперевозчиками или воздушными судами", - сказала Полячикова газете "Известия".
Пресс-секретарь добавила, что Словакия рассмотрит вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и законодательства ЕС.
В 2022 году ЕС закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. В ответ Россия запретила компаниям из западных стран заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Словакии назвали отказ ЕС от российского газа русофобией
13 февраля, 09:08
 
В миреРоссияСловакияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала