В Самаре возбудили дело по факту падения наледи на коляску с ребенком

САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Наледь упала на коляску с младенцем около дома в Железнодорожном районе Самары, младенец госпитализирован, по факту происшествия возбуждено дело, сообщило СУСК России по Самарской области.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что в коляске находился ребенок 2025 года рождения. Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.