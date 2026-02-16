Рейтинг@Mail.ru
В Самаре возбудили дело по факту падения наледи на коляску с ребенком
21:38 16.02.2026
В Самаре возбудили дело по факту падения наледи на коляску с ребенком
В Самаре возбудили дело по факту падения наледи на коляску с ребенком
происшествия
самара
россия
самарская область
происшествия, самара, россия, самарская область
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область
В Самаре возбудили дело по факту падения наледи на коляску с ребенком

СК: в Самаре возбудили дело по факту падения наледи на коляску с ребенком

САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Наледь упала на коляску с младенцем около дома в Железнодорожном районе Самары, младенец госпитализирован, по факту происшествия возбуждено дело, сообщило СУСК России по Самарской области.
"Сегодня днем с крыши многоквартирного дома, расположенного в Железнодорожном районе города Самары, произошел сход наледи, в результате которого пострадал младенец, находящийся в коляске. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни и здоровья отсутствует", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе Max.
Следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).
В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что в коляске находился ребенок 2025 года рождения. Надзорное ведомство проверяет соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
ПроисшествияСамараРоссияСамарская область
 
 
