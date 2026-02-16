СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком

КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. СК выявил восемь фактов насилия отчима и его матери над убитым ими под Калининградом семилетним мальчиком и его 12-летней сестрой, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального СУСК.

По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим, находясь дома в городе Черняховске , в состоянии наркотического опьянения, в ответ на отказ 7-летнего пасынка заниматься физическими упражнениями, избил ребенка, нанеся ему не менее 35 ударов. При этом фигурант и его супруга по совместной договоренности не приняли каких-либо мер по оказанию ребенку медицинской помощи, что в итоге привело его к смерти через непродолжительное время. Обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска, и выбросил в воду. При этом убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика. В зависимости от роли и степени участия супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), статьи 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)

"Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собранная доказательственная база в полном объеме изобличает обоих супругов в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в публикации Telegram-канала регионального СУСК.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела также установлено, что в конце декабря 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства, применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав девочке руку. При этом ни мать девочки, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и девочку госпитализировали в лечебное учреждение. И отчим, и мать, запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. Здоровью малолетней в результате противоправных действий обвиняемого причинен тяжкий вред.

"Следователями регионального управления Следственного комитета установлено не менее восьми фактов применения супругами физического и психического насилия к детям, находившимся от них в зависимости и не способных защитить себя", - добавили в пресс-службе.

Супруги на протяжении полутора лет (с сентября 2023 по февраль 2025 года) подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию. Так, следователями установлен факт совместного избиения обоими обвиняемыми в сентябре 2023 года малолетнего пасынка ремнем, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими подручными предметами за непослушание. 12-летнюю девочку супруги также подвергали избиениям. В январе 2025 года, по данным следствия, отчим, с согласия жены, за непослушание привязал пасынка веревкой к лестнице двухъярусной кровати.