Рейтинг@Mail.ru
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 16.02.2026 (обновлено: 14:12 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/sk-2074698390.html
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком - РИА Новости, 16.02.2026
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком
СК выявил восемь фактов насилия отчима и его матери над убитым ими под Калининградом семилетним мальчиком и его 12-летней сестрой, расследование уголовного дела РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:06:00+03:00
2026-02-16T14:12:00+03:00
происшествия
россия
черняховск
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32ab329acb0661404becf8c6c353bb3f.jpg
https://ria.ru/20260203/ubiystvo-2071939183.html
https://ria.ru/20230407/ubiystvo-1863668793.html
россия
черняховск
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071474232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_571994a2591a174a7f8af32511231b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, черняховск, калининград, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Черняховск, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
СК обнаружил восемь случаев насилия над убитым под Калининградом мальчиком

СК выявил восемь фактов насилия над убитым под Калининградом семилетним ребенком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 16 фев - РИА Новости. СК выявил восемь фактов насилия отчима и его матери над убитым ими под Калининградом семилетним мальчиком и его 12-летней сестрой, расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
По версии следствия, с 29 января по 1 февраля 2025 года отчим, находясь дома в городе Черняховске, в состоянии наркотического опьянения, в ответ на отказ 7-летнего пасынка заниматься физическими упражнениями, избил ребенка, нанеся ему не менее 35 ударов. При этом фигурант и его супруга по совместной договоренности не приняли каких-либо мер по оказанию ребенку медицинской помощи, что в итоге привело его к смерти через непродолжительное время. Обвиняемый поместил тело ребенка в сумку, вывез в болотистую местность в черте Черняховска, и выбросил в воду. При этом убедил жену сообщить о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы, а затем сам создавал видимость активного поиска мальчика. В зависимости от роли и степени участия супруги обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), статьи 125 УК РФ (оставление в опасности), пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Умолял придумать алиби": новые детали в деле об убийстве мальчика
3 февраля, 14:18
"Следствием по уголовному делу проделан полномасштабный объем работы, собранная доказательственная база в полном объеме изобличает обоих супругов в содеянном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в публикации Telegram-канала регионального СУСК.
Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела также установлено, что в конце декабря 2024 года обвиняемый, находясь по месту жительства, применил физическую силу в отношении 12-летней падчерицы, сломав девочке руку. При этом ни мать девочки, ни сам фигурант за квалифицированной медицинской помощью для ребенка своевременно не обратились. Лишь 12 января 2025 года девочке был сделан рентген, выявлен перелом плечевой кости и девочку госпитализировали в лечебное учреждение. И отчим, и мать, запретили ребенку рассказывать об обстоятельствах получения травмы и заставили сообщить ложную информацию о том, что она сломала руку при падении с лестницы. Здоровью малолетней в результате противоправных действий обвиняемого причинен тяжкий вред.
"Следователями регионального управления Следственного комитета установлено не менее восьми фактов применения супругами физического и психического насилия к детям, находившимся от них в зависимости и не способных защитить себя", - добавили в пресс-службе.
Супруги на протяжении полутора лет (с сентября 2023 по февраль 2025 года) подвергали детей избиению, физическому и психическому насилию. Так, следователями установлен факт совместного избиения обоими обвиняемыми в сентябре 2023 года малолетнего пасынка ремнем, электрическим проводом, пластиковой трубой, железным прутом и другими подручными предметами за непослушание. 12-летнюю девочку супруги также подвергали избиениям. В январе 2025 года, по данным следствия, отчим, с согласия жены, за непослушание привязал пасынка веревкой к лестнице двухъярусной кровати.
Кроме того, следователями регионального управления СКР продолжается расследование уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) в отношении сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России "Черняховский", не задокументировавших известные им факты жестокого обращения с детьми в указанной семье.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В Тульской области раскрыли убийство ребенка, совершенное его отчимом
7 апреля 2023, 10:23
 
ПроисшествияРоссияЧерняховскКалининградСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала