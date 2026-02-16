МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о ходе лечения от рака.

В сентябре 2025 года Симоньян сообщила, что столкнулась с онкологией и проходит курс лечения.