В Швейцарии рассказали, когда Украина и ЕС пойдут на соглашение с Россией - РИА Новости, 16.02.2026
15:38 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/shveytsariya-2074723345.html
В Швейцарии рассказали, когда Украина и ЕС пойдут на соглашение с Россией
2026-02-16T15:38:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
В Швейцарии рассказали, когда Украина и ЕС пойдут на соглашение с Россией

Швейцарский депутат: ЕС пойдет на соглашение с РФ, когда Киев будет ослаблен

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан заявил РИА Новости, что Украина и Евросоюз пойдут на соглашение с Россией, когда Киев будет ещё более ослаблен.
"Они (Украина и ЕС – ред.) сделают это (соглашение с РФ – ред.) тогда, когда Украина будет ещё более ослаблена, а они потеряют ещё больше средств и экономической конкурентоспособности", - сказал он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
