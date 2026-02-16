ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан заявил РИА Новости, что Украина и Евросоюз пойдут на соглашение с Россией, когда Киев будет ещё более ослаблен.