Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины

ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарии в вопросе конфликта на Украине пришло время отказаться от поз и морализаторства, заявил РИА Новости Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.