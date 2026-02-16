Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины

ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарии в вопросе конфликта на Украине пришло время отказаться от поз и морализаторства, заявил РИА Новости Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу 5 февраля прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
"Визит г-на Кассиса, безусловно, сыграл определённую роль. Он пришёлся на подходящий момент, когда переговоры буксуют, поскольку западные страны, включая США, отступают назад всякий раз, как только фиксируется прогресс. Приняв протянутую ей руку и проявив немного смелости и большую беспристрастность, Швейцария могла бы вернуться в дипломатическую игру. Теперь ей следует предпринять конкретные инициативы, способные продвинуть дело мира. Конфликт длится уже достаточно долго, и пришло время выйти за рамки пустых разговоров, поз и морализаторства", - сказал он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.