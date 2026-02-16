Рейтинг@Mail.ru
Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/shveytsariya-2074723159.html
Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины
Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины - РИА Новости, 16.02.2026
Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины
Швейцарии в вопросе конфликта на Украине пришло время отказаться от поз и морализаторства, заявил РИА Новости Швейцарский депутат кантонального парламента... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:37:00+03:00
2026-02-16T17:40:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
швейцария
феридун синирлиоглу
обсе
ги меттан
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
https://ria.ru/20260216/peregovory-2074639838.html
https://ria.ru/20260216/shveytsariya-2074722136.html
украина
женева (город)
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_d1dd8c07a6f2eb029b6ae37998bb24d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, женева (город), швейцария, феридун синирлиоглу, обсе, ги меттан, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Женева (город), Швейцария, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ, Ги Меттан, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Швейцарский депутат призвал отказаться от морализаторства в вопросе Украины

Меттан: Швейцарии в вопросе Украины нужно отказаться от поз и морализаторства

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарии в вопросе конфликта на Украине пришло время отказаться от поз и морализаторства, заявил РИА Новости Швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис и генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу 5 февраля прибыли в Москву с двухдневным визитом. Кассис на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу заявил, что хотел бы обсудить вопрос о том, какую роль организация могла бы сыграть в прекращении огня на Украине.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Вчера, 11:19
"Визит г-на Кассиса, безусловно, сыграл определённую роль. Он пришёлся на подходящий момент, когда переговоры буксуют, поскольку западные страны, включая США, отступают назад всякий раз, как только фиксируется прогресс. Приняв протянутую ей руку и проявив немного смелости и большую беспристрастность, Швейцария могла бы вернуться в дипломатическую игру. Теперь ей следует предпринять конкретные инициативы, способные продвинуть дело мира. Конфликт длится уже достаточно долго, и пришло время выйти за рамки пустых разговоров, поз и морализаторства", - сказал он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Берн - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Переговоры в Женеве сделают Россию ближе к Швейцарии, заявил депутат
Вчера, 15:33
 
В миреУкраинаЖенева (город)ШвейцарияФеридун СинирлиоглуОБСЕГи МеттанПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала