Переговоры в Женеве сделают Россию ближе к Швейцарии, заявил депутат

ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Согласившись провести переговоры в Женеве, Россия тем самым сделала шаг навстречу Швейцарии, Берну следует ответить тем же, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.

В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.