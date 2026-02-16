Переговоры в Женеве сделают Россию ближе к Швейцарии, заявил депутат

ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Согласившись провести переговоры в Женеве, Россия тем самым сделала шаг навстречу Швейцарии, Берну следует ответить тем же, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
"Россия была очень разгневана решением Швейцарии отказаться от нейтралитета в 2022 году, присоединившись к западным санкциям против России и односторонне встав на сторону Украины. Неудачная встреча в Бюргенштоке в 2024 году ещё больше углубила разрыв. Согласившись провести переговоры в Женеве, Россия тем самым сделала шаг навстречу Швейцарии. Теперь следует надеяться, что Швейцария ответит тем же, предприняв со своей стороны конкретные жесты доброй воли", - сказал он.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.