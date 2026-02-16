Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве сделают Россию ближе к Швейцарии, заявил депутат
15:33 16.02.2026 (обновлено: 17:40 16.02.2026)
Переговоры в Женеве сделают Россию ближе к Швейцарии, заявил депутат
Согласившись провести переговоры в Женеве, Россия тем самым сделала шаг навстречу Швейцарии, Берну следует ответить тем же, заявил РИА Новости швейцарский... РИА Новости, 16.02.2026
в мире
женева (город)
россия
швейцария
ги меттан
дмитрий песков
владимир мединский
мирный план сша по украине
женева (город)
россия
швейцария
в мире, женева (город), россия, швейцария, ги меттан, дмитрий песков, владимир мединский, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Женева (город), Россия, Швейцария, Ги Меттан, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
ЖЕНЕВА, 16 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Согласившись провести переговоры в Женеве, Россия тем самым сделала шаг навстречу Швейцарии, Берну следует ответить тем же, заявил РИА Новости швейцарский депутат кантонального парламента Женевы и журналист Ги Меттан.
"Россия была очень разгневана решением Швейцарии отказаться от нейтралитета в 2022 году, присоединившись к западным санкциям против России и односторонне встав на сторону Украины. Неудачная встреча в Бюргенштоке в 2024 году ещё больше углубила разрыв. Согласившись провести переговоры в Женеве, Россия тем самым сделала шаг навстречу Швейцарии. Теперь следует надеяться, что Швейцария ответит тем же, предприняв со своей стороны конкретные жесты доброй воли", - сказал он.
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Источник рассказал о роли Швейцарии на переговорах по Украине
Вчера, 11:19
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждение мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Ранее иранское внешнеполитическое ведомство сообщило, что непрямые переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье пройдут 17 февраля в Женеве. Диписточник сообщил РИА Новости, что они пройдут при посредничества Омана.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Швейцарский депутат рассказал об ожиданиях от переговоров в Женеве
Вчера, 15:30
 
В миреЖенева (город)РоссияШвейцарияГи МеттанДмитрий ПесковВладимир МединскийМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
