В Швеции сделали громкое заявление о войне с Россией
17:37 16.02.2026 (обновлено: 18:25 16.02.2026)
В Швеции сделали громкое заявление о войне с Россией
Западные элиты развязали конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, но добились обратного эффекта, заявил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал
2026
В Швеции сделали громкое заявление о войне с Россией

SwebbTV: Западу не удалось ослабить Россию из-за неверной оценки ее силы

Шведские военнослужащие
Шведские военнослужащие
© Getty Images / Leon Neal
Шведские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Западные элиты развязали конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, но добились обратного эффекта, заявил аналитик Ларс Берн, его слова приводит шведский канал SwebbTV.
"Целью было развязать против России опосредованную войну. Готовилось военное ослабление России, но ее истинную силу недооценили <…>. На самом деле события развиваются в прямо противоположном направлении", — говорится в материале.

Аналитик отметил, что за время конфликте в наибольшей степени ослабла Европа, столкнувшись с проблемами в экономике, а Россия за эти четыре года, наоборот, окрепла.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
