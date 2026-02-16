Рейтинг@Mail.ru
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии - РИА Новости, 16.02.2026
14:40 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/shvejtsarija-2074707463.html
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии
в мире
швейцария
вале (кантон)
сьон
швейцария
вале (кантон)
сьон
в мире, швейцария, вале (кантон), сьон
В мире, Швейцария, Вале (кантон), Сьон
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии

Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в кантоне Вале в Швейцарии

© Фото : Police cantonale valaisanneПоследствия схода поезда в районе станции Гоппенштайн на юго-западе Швейцарии
Последствия схода поезда в районе станции Гоппенштайн на юго-западе Швейцарии - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Police cantonale valaisanne
Последствия схода поезда в районе станции Гоппенштайн на юго-западе Швейцарии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов на юго-западе Швейцарии, сообщила полиция кантона Вале.
Ранее правоохранители сообщали, что авария, предположительно, из-за схода лавины произошла в 07.00 (09.00 мск) в районе станции Гоппенштайн.
"В момент происшествия в поезде находились 29 человек. По имеющейся информации, пять человек получили травмы. Один был доставлен в больницу в Сьоне. Четверо других получили помощь на месте происшествия от служб экстренной помощи", - говорится в коммюнике.
Прокуратура начала расследование для установления точных обстоятельств аварии.
Автомобиль польской полиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Польше сошел с рельсов поезд
21 января, 01:50
 
