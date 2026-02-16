https://ria.ru/20260216/shvejtsarija-2074707463.html
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии - РИА Новости, 16.02.2026
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов на юго-западе Швейцарии, сообщила полиция кантона Вале. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:40:00+03:00
2026-02-16T14:40:00+03:00
2026-02-16T14:40:00+03:00
в мире
швейцария
вале (кантон)
сьон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074706568_0:386:1200:1061_1920x0_80_0_0_6d0e54a72bcce40ca3fcade0e89bd3d2.jpg
https://ria.ru/20260121/poezd-2069196045.html
швейцария
вале (кантон)
сьон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074706568_0:231:1200:1131_1920x0_80_0_0_63d52ac357727cbd6ad5dce4a6d6d7da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, вале (кантон), сьон
В мире, Швейцария, Вале (кантон), Сьон
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в Швейцарии
Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов в кантоне Вале в Швейцарии
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при сходе поезда с рельсов на юго-западе Швейцарии, сообщила полиция кантона Вале.
Ранее правоохранители сообщали, что авария, предположительно, из-за схода лавины произошла в 07.00 (09.00 мск) в районе станции Гоппенштайн.
"В момент происшествия в поезде находились 29 человек. По имеющейся информации, пять человек получили травмы. Один был доставлен в больницу в Сьоне
. Четверо других получили помощь на месте происшествия от служб экстренной помощи", - говорится в коммюнике
.
Прокуратура начала расследование для установления точных обстоятельств аварии.