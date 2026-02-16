Рейтинг@Mail.ru
Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/shutenkov-2074760905.html
Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram
Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram - РИА Новости, 16.02.2026
Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предупредил, что мошенники взломали его личный аккаунт в Telegram и требуют перечислить деньги. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T17:37:00+03:00
2026-02-16T17:37:00+03:00
технологии
улан-удэ
telegram
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074760172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_40996205d6327f5ff790e743d794a22b.jpg
https://ria.ru/20260216/moshennichestvo-2074585284.html
улан-удэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074760172_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3665aa0df0753275a871e9bcd0382286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, улан-удэ, telegram, происшествия
Технологии, Улан-Удэ, Telegram, Происшествия
Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram

Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ Шутенкова в Telegram

© Фото : Игорь Шутенков/Telegram Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков
 Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Игорь Шутенков/Telegram
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 16 фев - РИА Новости. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предупредил, что мошенники взломали его личный аккаунт в Telegram и требуют перечислить деньги.
"Злоумышленники взломали мой личный аккаунт в Телеграм. Коллегам и знакомым от моего имени поступают звонки и сообщения с требованием денег. Это распространённая мошенническая схема. Будьте бдительны", - написал Шутенков в своем Telegram-канале.
Он призвал не переходить по ссылкам, не переводить деньги и не скидывать номера телефонов и банковских карточек.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Названа "золотая жила", которую ищут мошенники в соцсетях россиян
Вчера, 04:32
 
ТехнологииУлан-УдэTelegramПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала