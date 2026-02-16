Мошенники взломали личный аккаунт мэра Улан-Удэ в Telegram

https://ria.ru/20260216/shutenkov-2074760905.html
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков предупредил, что мошенники взломали его личный аккаунт в Telegram и требуют перечислить деньги.
