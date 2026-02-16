Суд оштрафовал экс-солиста Quest Pistols за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области оштрафовал бывшего солиста группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко на 200 тысяч рублей по обвинению в пьяном вождении и конфисковал у него Lexus, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал Криштофоренко виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки Lexus по вступлению приговора в законную силу постановлено конфисковать и обратить в доход государства", - сказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что Криштофоренко признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.