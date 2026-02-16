Суд оштрафовал экс-солиста Quest Pistols за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области оштрафовал бывшего солиста группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко на 200 тысяч рублей по обвинению в пьяном вождении и конфисковал у него Lexus, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Криштофоренко виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки Lexus по вступлению приговора в законную силу постановлено конфисковать и обратить в доход государства", - сказали в пресс-службе.
В суде уточнили, что Криштофоренко признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, установлено, что около 3 часов ночи 24 июля 2025 года Криштофоренко, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль автомобиля пьяным. Его действия были пресечены сотрудниками ДПС на территории городского округа Химки, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Продюсера Quest Pistols и "Грибов" заочно осудили на Украине
23 мая 2025, 00:57