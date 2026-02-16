Рейтинг@Mail.ru
18:56 16.02.2026 (обновлено: 19:37 16.02.2026)
Суд оштрафовал экс-солиста Quest Pistols за вождение в нетрезвом виде
Химкинский городской суд Московской области оштрафовал бывшего солиста группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко на 200 тысяч рублей по обвинению в пьяном... РИА Новости, 16.02.2026
происшествия, московская область (подмосковье), россия, химкинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Химкинский городской суд
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области оштрафовал бывшего солиста группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко на 200 тысяч рублей по обвинению в пьяном вождении и конфисковал у него Lexus, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Криштофоренко виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Автомобиль марки Lexus по вступлению приговора в законную силу постановлено конфисковать и обратить в доход государства", - сказали в пресс-службе.
В суде уточнили, что Криштофоренко признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, установлено, что около 3 часов ночи 24 июля 2025 года Криштофоренко, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за нетрезвое вождение, вновь сел за руль автомобиля пьяным. Его действия были пресечены сотрудниками ДПС на территории городского округа Химки, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Пресс-центр
