Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты - РИА Новости, 16.02.2026
14:03 16.02.2026
Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты
Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты - РИА Новости, 16.02.2026
Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты
Одной из проблем при сборе пожертвований являются переводы на личные карты руководителей и сотрудников НКО, в связи с чем целесообразно ввести административную... РИА Новости, 16.02.2026
россия, олег свириденко, госдума рф, общество
Россия, Олег Свириденко, Госдума РФ, Общество
Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты

Минюст поддержал введение штрафов за переводы на личные карты руководителей НКО

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Одной из проблем при сборе пожертвований являются переводы на личные карты руководителей и сотрудников НКО, в связи с чем целесообразно ввести административную ответственность за это нарушение, заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.
В ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений замминистра отметил, что комитетом на различных площадках неоднократно обращалось внимание на злоупотребление при сборе пожертвований как НКО, так и граждан.
"В частности, одной из проблем является сбор средств на личные банковские карты руководителей и сотрудников НКО. Для решения указанной проблемы целесообразно внесение изменений в федеральный закон о благотворительной деятельности и, в частности, установление обязательности сбора средств исключительно на счет НКО и одновременное установление административной ответственности в виде ограничительных штрафов", - сказал Свириденко.
