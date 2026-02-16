Минюст поддержал введение штрафов за сбор пожертвований на личные карты

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Одной из проблем при сборе пожертвований являются переводы на личные карты руководителей и сотрудников НКО, в связи с чем целесообразно ввести административную ответственность за это нарушение, заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.