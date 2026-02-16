Рейтинг@Mail.ru
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом - РИА Новости, 16.02.2026
02:20 16.02.2026
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом - РИА Новости, 16.02.2026
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом
общество
россия
евгений машаров
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, россия, евгений машаров
Общество, Россия, Евгений Машаров
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом

РИА Новости: водителей могут оштрафовать за выезд на разметку, скрытую снегом

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Водители могут быть оштрафованы за выезд на разметку, скрытую снегом, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Камера видит линию даже тогда, когда снег полностью закрывает асфальт. Соответственно, водитель может получить штраф, даже не имея возможности визуально определить границы линий", - рассказал Машаров.
Мужчина очищает автомобиль от снега - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Автоюрист объяснил, почему нельзя не чистить автомобиль от снега
28 января, 02:48
Эксперт отметил, что камеры работают по координатам и цифровым картам, где уже заложено расположение линий, однако у водителей есть возможность обжаловать штраф в ситуации, когда их вина неоднозначна.
"Часть 1 статьи 1.5 КоАП РФ указывает, что лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина", - добавил Машаров.
Член ОП РФ подчеркнул, что при сомнениях в виновности водителя, привлекаемого к административной ответственности, решение должно быть в его пользу.
"Таким образом, при отсутствии видимой разметки и, соответственно, при наличии неустранимых сомнений в виновности водителя, ситуация должна толковаться в пользу последнего", - заключил Машаров.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщал, что с 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию последовательно выскакивают два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 миллиметров осадков.
Автомобильное движение зимой - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах
2 февраля, 03:10
 
