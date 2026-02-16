В Госдуме попросили провести проверку школьных турникетов в Москве

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") просит организовать служебную проверку по факту инцидента, в результате которого семиклассница получила разряд электрического тока при проходе через школьный турникет, а также проверить все турникеты в столичных школах.

Обращение с такой просьбой в адрес министра правительства Москвы, руководителя департамента образования и науки Ирины Каклюгиной имеется в распоряжении РИА Новости.

В обращении сообщается, что ранее в СМИ была опубликована информация о происшествии в столичной школе № 173 района Чертаново, где семиклассница получила разряд электрического тока при проходе через школьный турникет, и в результате падения ребёнок получил травму головы.

"Считаю данную ситуацию серьёзным сигналом с точки зрения обеспечения безопасности в образовательных организациях города Москвы . В связи с изложенным прошу организовать служебную проверку по данному факту с привлечением профильных специалистов для установления причин произошедшего", - сказано в письме.

Гусев также просит провести техническую экспертизу установленного оборудования (турникетов и сопутствующих электрических систем), проверить его соответствие требованиям безопасности и действующим нормативам, а также дать оценку организации технического обслуживания и эксплуатации оборудования в образовательном учреждении.