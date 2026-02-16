Рейтинг@Mail.ru
В Северодвинске ребенок выпал из окна школы - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 16.02.2026 (обновлено: 16:08 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/severodvinsk-2074727855.html
В Северодвинске ребенок выпал из окна школы
В Северодвинске ребенок выпал из окна школы - РИА Новости, 16.02.2026
В Северодвинске ребенок выпал из окна школы
Учащийся выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, ребенка доставили в больницу, сообщили в прокуратуре Архангельской области, которая начала проверку... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:02:00+03:00
2026-02-16T16:08:00+03:00
происшествия
северодвинск
архангельская область
ненецкий автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074729530_0:158:1280:878_1920x0_80_0_0_4e3a9691e3020b44f7281e551455f8b0.jpg
https://ria.ru/20260213/topor-2074079466.html
северодвинск
архангельская область
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074729530_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_600af9f1fdd4d643b70426469da2526e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, северодвинск, архангельская область, ненецкий автономный округ
Происшествия, Северодвинск, Архангельская область, Ненецкий автономный округ
В Северодвинске ребенок выпал из окна школы

В Северодвинске мальчик выпал из окна второго этажа школы

© Фото : Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/TelegramУчащийся выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске
Учащийся выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Фото : Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа/Telegram
Учащийся выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Учащийся выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, ребенка доставили в больницу, сообщили в прокуратуре Архангельской области, которая начала проверку инцидента.
"Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту падения учащегося со второго этажа здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" в городе Северодвинске", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, подросток получил травмы и госпитализирован в архангельскую больницу. На место происшествия выехал прокурор Северодвинска Игорь Федоровцев. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса.
Как пояснили РИА Новости в экстренных службах, мальчик – ученик 6-го класса.
Топор - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В ХМАО ученик принес в школу топор
13 февраля, 08:44
 
ПроисшествияСеверодвинскАрхангельская областьНенецкий автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала