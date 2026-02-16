В Северодвинске ребенок выпал из окна школы

МУРМАНСК, 16 фев – РИА Новости. Учащийся выпал из окна второго этажа школы в Северодвинске, ребенка доставили в больницу, сообщили в прокуратуре Архангельской области, которая начала проверку инцидента.
"Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка по факту падения учащегося со второго этажа здания МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 22" в городе Северодвинске", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, подросток получил травмы и госпитализирован в архангельскую больницу. На место происшествия выехал прокурор Северодвинска Игорь Федоровцев. Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам происшествия, причинам и условиям, ему способствовавшим, обеспечению безопасности учащихся во время образовательного процесса.
Как пояснили РИА Новости в экстренных службах, мальчик – ученик 6-го класса.
В ХМАО ученик принес в школу топор
13 февраля, 08:44