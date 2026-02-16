Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 16.02.2026 (обновлено: 16:24 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/semya-2074718461.html
Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни
Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни - РИА Новости, 16.02.2026
Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни
Около трети (31%) россиян считают семью основной сферой самореализации, следует из результатов исследования президентской платформы "Россия – страна... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T15:18:00+03:00
2026-02-16T16:24:00+03:00
владимир путин
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065207292_0:287:2945:1944_1920x0_80_0_0_707df5e0ebe5e259aaadddc98b281939.jpg
https://ria.ru/20260213/semja-2074186945.html
https://ria.ru/20260212/lyubov-2073806430.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065207292_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_4d5a10aab1d53e6427c7a0dc612302d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни

Около трети россиян считают семью основной сферой самореализации

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина с коляской
Женщина с коляской - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около трети (31%) россиян считают семью основной сферой самореализации, следует из результатов исследования президентской платформы "Россия – страна возможностей", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Как показало исследование, семья для россиян сегодня – не только личная ценность, но и маркер успеха. Так, около трети опрошенных (31%) назвали семью основной сферой самореализации, тогда как карьеру – 17,7%, а богатство – лишь 14,5%", - сказано в исследовании.
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Воронежская семья, награжденная орденом, воспитывает восемь детей
13 февраля, 15:07
Отмечается, что одним из ключевых инструментов формирования семейно ориентированной среды является проект президентской платформы "Это у нас семейное". Конкурс объединяет поколения, члены семьи выполняют совместные задания и делятся традициями. Финалисты получают возможность выиграть путешествия и сертификаты на улучшение жилищных условий по 5 миллионов рублей и укрепить внутрисемейные связи, рассказали в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей".
"Самый массовый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Сейчас проходят окружные полуфиналы второго сезона конкурса: всего на участие в нем зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах", - говорится в сообщении.
Всероссийский опрос президентской платформы был проведен в декабре 2025 года. Выборка исследования была собрана с использованием методологии river sampling. В качестве респондентов выступили россияне старше 14 лет. Предельная статическая погрешность не превышает 2,5%.
Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2018 году. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие.
Пара встречает закат с видом на стрелку Васильевского острова с Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Опрос показал, сколько россиян испытывали настоящую любовь
12 февраля, 05:55
 
Владимир ПутинОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала