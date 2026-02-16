Исследование показало, сколько россиян считают семью ключевой сферой жизни

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Около трети (31%) россиян считают семью основной сферой самореализации, следует из результатов исследования президентской платформы "Россия – страна возможностей", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Как показало исследование, семья для россиян сегодня – не только личная ценность, но и маркер успеха. Так, около трети опрошенных (31%) назвали семью основной сферой самореализации, тогда как карьеру – 17,7%, а богатство – лишь 14,5%", - сказано в исследовании.

Отмечается, что одним из ключевых инструментов формирования семейно ориентированной среды является проект президентской платформы "Это у нас семейное". Конкурс объединяет поколения, члены семьи выполняют совместные задания и делятся традициями. Финалисты получают возможность выиграть путешествия и сертификаты на улучшение жилищных условий по 5 миллионов рублей и укрепить внутрисемейные связи, рассказали в пресс-службе платформы "Россия - страна возможностей".

"Самый массовый проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" в 2025 году стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. Сейчас проходят окружные полуфиналы второго сезона конкурса: всего на участие в нем зарегистрировались 726 191 человек, это 196 576 семей из 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах", - говорится в сообщении.

Всероссийский опрос президентской платформы был проведен в декабре 2025 года. Выборка исследования была собрана с использованием методологии river sampling. В качестве респондентов выступили россияне старше 14 лет. Предельная статическая погрешность не превышает 2,5%.