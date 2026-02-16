ГП потребовала изъять активы главы челябинского управления Роспотребнадзора

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество главы управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолия Семенова на более чем 400 миллионов рублей, сообщили в Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество главы управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолия Семенова на более чем 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой выявлен факт несоблюдения Семеновым установленных запретов.

"Установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия", - сообщили в надзорном органе.

По данным ГП РФ, с целью сокрытия своего участия в бизнесе Семенов привлек сыновей, тещу и доверенных лиц. За счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. В частности, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы , Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.

Кроме того, для конспирации реального имущественного положения и ухода от необходимости его декларирования чиновник оформлял коррупционно нажитые активы на третьих лиц.