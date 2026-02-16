Рейтинг@Mail.ru
ГП потребовала изъять активы главы челябинского управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 16.02.2026
12:35 16.02.2026 (обновлено: 12:48 16.02.2026)
ГП потребовала изъять активы главы челябинского управления Роспотребнадзора
ГП потребовала изъять активы главы челябинского управления Роспотребнадзора
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
россия
челябинская область
москва
россия
челябинская область
москва
ГП потребовала изъять активы главы челябинского управления Роспотребнадзора

© Фото : Губернатор Челябинской областиГлава Челябинского управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов
Глава Челябинского управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество главы управления Роспотребнадзора Челябинской области Анатолия Семенова на более чем 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Генпрокуратура России потребовала в судебном порядке обратить в доход государства имущество руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области более чем на 400 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе ГП РФ.
Отмечается, что ведомство провело проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, по результатам которой выявлен факт несоблюдения Семеновым установленных запретов.
"Установлено, что чиновник незаконно совмещал прохождение государственной службы с высокоприбыльной предпринимательской деятельностью, которую организовал в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия", - сообщили в надзорном органе.
По данным ГП РФ, с целью сокрытия своего участия в бизнесе Семенов привлек сыновей, тещу и доверенных лиц. За счет полученных коррупционных доходов он приобретал элитную недвижимость и дорогостоящие автомобили. В частности, речь идет о шести квартирах, трех жилых домах, 18 земельных участках, 12 нежилых помещениях общей площадью 25 тысяч квадратных метров на территории Москвы, Московской и Челябинской областей, а также 17 транспортных средствах.
Кроме того, для конспирации реального имущественного положения и ухода от необходимости его декларирования чиновник оформлял коррупционно нажитые активы на третьих лиц.
Иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, направлен в Курчатовский районный суд Челябинска, заключили в ведомстве.
