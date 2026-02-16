https://ria.ru/20260216/saratov-2074627675.html
В Саратове мужчина погиб из-за схода снега с крыши
Пожилой мужчина погиб во дворе частного дома в Саратове, предположительно, в результате схода снега с крыши, сообщили в областном СУСК. РИА Новости, 16.02.2026
происшествия
саратов
происшествия, саратов
САРАТОВ, 16 фев - РИА Новости. Пожилой мужчина погиб во дворе частного дома в Саратове, предположительно, в результате схода снега с крыши, сообщили в областном СУСК.
"По предварительным данным, 15 февраля 2026 года на территории частного домовладения на 2-м Прудном проезде Саратова
родственниками обнаружен труп 65-летнего мужчины. Предположительно, смерть наступила в результате схода снежной массы с крыши указанного дома на погибшего", - говорится в сообщении
пресс-службы управления в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что следственный отдел по Заводскому району начал проверку случившегося. Уже осмотрено место ЧП, проводится установление всех обстоятельств происшествия.