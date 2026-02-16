https://ria.ru/20260216/samolety-2074786816.html
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома в понедельник принял 4 самолета, летевших в Москву, где возникли сложные метеоусловия, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T18:47:00+03:00
москва
пулково (аэропорт)
происшествия
