Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома в понедельник принял 4 самолета, летевших в Москву, где возникли сложные метеоусловия, сообщила пресс-служба авиагавани.