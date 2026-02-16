Рейтинг@Mail.ru
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
18:47 16.02.2026
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву
Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома в понедельник принял 4 самолета, летевших в Москву, где возникли сложные метеоусловия, сообщила... РИА Новости, 16.02.2026
Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву

Пулково как запасной аэродром принял 4 самолета, летевших в Москву

© РИА Новости / Алексей Даничев
Аэропорт "Пулково"
Аэропорт Пулково - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Петербургский аэропорт "Пулково" в качестве запасного аэродрома в понедельник принял 4 самолета, летевших в Москву, где возникли сложные метеоусловия, сообщила пресс-служба авиагавани.
"Аэропорт "Пулково" сегодня принял в качестве запасного 4 рейса, следовавших в Москву, в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице. Один из них - Airbus A388 из Дубая", - говорится в сообщении.
В аэропорту напомнили, что решение о посадке принимает экипаж, "исходя из собственных метеоминимумов".
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Самолет из Абу-Даби уйдет на запасной аэродром из-за непогоды в Москве
