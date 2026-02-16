https://ria.ru/20260216/samolet-2074821489.html
Самолет Ил-96 вылетел в Женеву
Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" вылетел в Женеву на фоне информации о вылете делегации РФ на переговоры в Женеве, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 16.02.2026
