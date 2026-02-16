Рейтинг@Mail.ru
Самолет Ил-96 вылетел в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:48 16.02.2026 (обновлено: 23:55 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/samolet-2074821489.html
Самолет Ил-96 вылетел в Женеву
Самолет Ил-96 вылетел в Женеву - РИА Новости, 16.02.2026
Самолет Ил-96 вылетел в Женеву
Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" вылетел в Женеву на фоне информации о вылете делегации РФ на переговоры в Женеве, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T23:48:00+03:00
2026-02-16T23:55:00+03:00
женева (город)
россия
ил-96
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007416674_157:0:2788:1480_1920x0_80_0_0_68139b76dfbc10f6babe44d4b309a28f.jpg
https://ria.ru/20260216/zelenskiy-2074809746.html
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007416674_581:0:2554:1480_1920x0_80_0_0_1d6b8d39db15b8dbc2c508a5f41f7e80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), россия, ил-96
Женева (город), Россия, Ил-96
Самолет Ил-96 вылетел в Женеву

Flightradar24: самолет Ил-96 вылетел в Женеву

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСамолет ИЛ-96
Самолет ИЛ-96 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Самолет ИЛ-96. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Самолет Ил-96 специального летного отряда "Россия" вылетел в Женеву на фоне информации о вылете делегации РФ на переговоры в Женеве, выяснило РИА Новости на основе данных сайта Flightradar24.
По данным портала, направляющийся в международный аэропорт Женевы самолет Ил-96 с позывным RSD150 вылетел из московского аэропорта "Внуково" в 23.35 мск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах в Женеве
Вчера, 21:44
 
Женева (город)РоссияИл-96
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала