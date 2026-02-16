https://ria.ru/20260216/samolet-2074754024.html
Самолет из Абу-Даби уйдет на запасной аэродром из-за непогоды в Москве
Экипаж рейса из Абу-Даби в Москву принял решение уйти на запасной аэродром в "Пулково" на фоне сложных метеоусловий в столичном регионе, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.02.2026
