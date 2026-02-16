Рейтинг@Mail.ru
Самолет из Абу-Даби уйдет на запасной аэродром из-за непогоды в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
17:18 16.02.2026 (обновлено: 17:24 16.02.2026)
Самолет из Абу-Даби уйдет на запасной аэродром из-за непогоды в Москве
Экипаж рейса из Абу-Даби в Москву принял решение уйти на запасной аэродром в "Пулково" на фоне сложных метеоусловий в столичном регионе, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.02.2026
общество
абу-даби, москва, пулково (аэропорт), евгений тишковец, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), общество
Абу-Даби, Москва, Пулково (аэропорт), Евгений Тишковец, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Общество
Самолеты в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Экипаж рейса из Абу-Даби в Москву принял решение уйти на запасной аэродром в "Пулково" на фоне сложных метеоусловий в столичном регионе, сообщила Росавиация.
"Еще 174 рейса за последние четыре часа, с 12:00 до 16:00 мск, обслужили аэропорты "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", несмотря на продолжающийся в регионе снегопад с порывами ветра... На запасной аэродром в "Пулково" принял решение "уйти" экипаж одного самолета, совершавшего рейс из Абу-Даби в Москву", - говорится в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в ночь на понедельник на Москву обрушится балканский циклон, ожидаются сильные снегопады.
Фото балканского циклона над Москвой и областью - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Роскосмос" показал фото балканского циклона над Москвой и областью
Абу-ДабиМоскваПулково (аэропорт)Евгений ТишковецФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Общество
 
 
