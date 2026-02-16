https://ria.ru/20260216/samara-2074792718.html
В Самаре человек погиб при пожаре в доме
В Самаре человек погиб при пожаре в доме
Пожарные борются с возгоранием в двух квартирах в доме на улице Нагорной в Самаре, при пожаре погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщило региональное... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T19:33:00+03:00
происшествия
самара
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самара
россия
Новости
ru-RU
