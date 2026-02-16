Рейтинг@Mail.ru
В Самаре человек погиб при пожаре в доме - РИА Новости, 16.02.2026
19:33 16.02.2026
В Самаре человек погиб при пожаре в доме
В Самаре человек погиб при пожаре в доме
происшествия
самара
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
2026
происшествия, самара, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Самара, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самаре человек погиб при пожаре в доме

© Фото : МЧС Самарской области/MAXНа месте пожара в жилом доме на улице Нагорной в Самаре
На месте пожара в жилом доме на улице Нагорной в Самаре
САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Пожарные борются с возгоранием в двух квартирах в доме на улице Нагорной в Самаре, при пожаре погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщило региональное ГУМЧС России в своем канале в Max.
Ведомство уточнило, что в 17.59 мск получило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме 19 на улице Нагорной в Самаре.
"На месте вызова горят две квартиры на первом этаже на площади 50 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек, пострадали четыре человека", - говорится в сообщении регионального главка МЧС России.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались десять человек. К тушению привлечены 90 человек и 31 единица техники.
В Нижегородской области двое детей погибли при пожаре
ПроисшествияСамараРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
