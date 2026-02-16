Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
Туризм
 
18:51 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/rzhd-2074787672.html
РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай
РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай
РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай
РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай в кассах, скоро они появятся и онлайн, сообщили РИА Новости в компании.
2026-02-16T18:51:00+03:00
2026-02-16T18:51:00+03:00
китай
россия
иркутск
РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай

РИА Новости: РЖД начали продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. РЖД открыли продажу билетов на поезда из Сибири и Забайкалья в Китай в кассах, скоро они появятся и онлайн, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД сообщали ранее, что пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. В компании уточняли РИА Новости, что это будет состав формирования "Федеральной пассажирской компании" - "дочки" РЖД. С запуском этого поезда в Китай будет организовано курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно. Билеты из РФ в Китай на эти составы, говорили в компании, будут продаваться в кассе и онлайн.
"В настоящее время уже открыта продажа билетов на беспересадочные вагоны из Иркутска и Читы в Маньчжурию, а также на поезд №354/353 Забайкальск – Маньчжурия в железнодорожных кассах. В ближайшее время планируется открыть продажу билетов и онлайн", - сказали в РЖД в понедельник.
Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса. РЖД в контексте возобновления поезда по этому направлению напоминали в сообщении в пятницу, что с 15 сентября 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России.
Поезда будут курсировать в обе стороны 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала