Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве
Замглавы российского МИД Сергей Рябков на встрече с послом Италии в Москве Стефано Бельтраме обсудил с ним проблематику нераспространения и контроля над... РИА Новости, 16.02.2026
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве
Рябков обсудил с послом Италии в Москве Бельтраме нераспространение вооружений