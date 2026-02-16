Рейтинг@Mail.ru
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 16.02.2026 (обновлено: 13:54 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/ryabkov-2074691720.html
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве - РИА Новости, 16.02.2026
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве
Замглавы российского МИД Сергей Рябков на встрече с послом Италии в Москве Стефано Бельтраме обсудил с ним проблематику нераспространения и контроля над... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T13:52:00+03:00
2026-02-16T13:54:00+03:00
москва
россия
италия
в мире
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c0ac58a5b04c3001dd076b0b6a82b18.jpg
https://ria.ru/20260210/peskov-2073422739.html
москва
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047068314_256:0:2985:2047_1920x0_80_0_0_368e446847be94e180b7618e73810944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, италия, в мире, сергей рябков
Москва, Россия, Италия, В мире, Сергей Рябков
Рябков провел встречу с итальянским послом в Москве

Рябков обсудил с послом Италии в Москве Бельтраме нераспространение вооружений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Рябков на встрече с послом Италии в Москве Стефано Бельтраме обсудил с ним проблематику нераспространения и контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.
"16 февраля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел встречу с послом Итальянской Республики в России Стефано Бельтраме по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной повестки дня с акцентом на проблематику нераспространения и контроля над вооружениями", - говорится в сообщении.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Кремле напомнили Турции о режиме нераспространения ядерного оружия
10 февраля, 12:47
 
МоскваРоссияИталияВ миреСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала