В Румынии подросток сжег машину ради челленджа в интернете

"В Брашове был арестован 15-летний подросток за вандализм после того, как он повредил две машины, откликнувшись на вызов, брошенный ему в социальной сети. Одна из поврежденных машин полностью сгорела, и огонь перекинулся на третью, были повреждены несколько элементов кузова", - сообщает телеканал.

В качестве доказательств подросток опубликовал фотографии в соцсетях. Он решил поучаствовать в челлендже, который призывал повредить чужие автомобили и при этом не попасться полиции. В первой машине он кирпичом разбил стекла. Вторую уже поджог, из-за чего был поврежден и соседний автомобиль. Пока машины горели, подросток вел трансляцию в реальном времени в социальных сетях, доказывая, что он выполнил задание.