В Румынии подросток сжег машину ради челленджа в интернете - РИА Новости, 16.02.2026
22:44 16.02.2026
В Румынии подросток сжег машину ради челленджа в интернете
В Румынии подросток сжег машину ради челленджа в интернете
2026-02-16T22:44:00+03:00
2026-02-16T22:44:00+03:00
в мире
румыния
румыния
2026
в мире, румыния
В мире, Румыния
В Румынии подросток сжег машину ради челленджа в интернете

Полицейские автомобили в Румынии
Полицейские автомобили в Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 фев - РИА Новости. Подросток в румынском городе Брашов ради челленджа в социальных сетях повредил три чужих автомобиля, один из которых полностью сгорел, сообщает телеканал Digi 24.
"В Брашове был арестован 15-летний подросток за вандализм после того, как он повредил две машины, откликнувшись на вызов, брошенный ему в социальной сети. Одна из поврежденных машин полностью сгорела, и огонь перекинулся на третью, были повреждены несколько элементов кузова", - сообщает телеканал.
В качестве доказательств подросток опубликовал фотографии в соцсетях. Он решил поучаствовать в челлендже, который призывал повредить чужие автомобили и при этом не попасться полиции. В первой машине он кирпичом разбил стекла. Вторую уже поджог, из-за чего был поврежден и соседний автомобиль. Пока машины горели, подросток вел трансляцию в реальном времени в социальных сетях, доказывая, что он выполнил задание.
Полиция Брашова задержала подростка на 24 часа. Суд города постановил оставить его под предварительным арестом на 30 суток.
