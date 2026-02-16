https://ria.ru/20260216/rubli-2074627272.html
Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты
Около 1,5 миллиона рублей социальных выплат ошибочно перечислены жителям Белгородской области, не входящим в списки получателей льгот, из-за сбоя в Центре... РИА Новости, 16.02.2026
БЕЛГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Около 1,5 миллиона рублей социальных выплат ошибочно перечислены жителям Белгородской области, не входящим в списки получателей льгот, из-за сбоя в Центре обработки данных, вызванного атаками ВСУ по инфраструктуре, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, атаки украинских дронов наносят большой урон инфраструктуре, отчего и возникают кризисные ситуации.
"Например, в связи с этим у нас произошел сбой в Центре обработки данных … У нас, по моей информации, произошли сбои по социальным выплатам. Были начислены и выплачены тем, кто не входит в списки отдельных граждан, которым положены выплаты. Там, по-моему, около 1,5 миллионов (рублей – ред.) перечислено", - рассказал губернатор на оперативном совещании, трансляция которого ведется в социальной сети "ВКонтакте
".
Гладков
поручил властям индивидуально выходить на каждую семью и разъяснять ситуацию, извиняться и договариваться. В противном случае, по словам главы региона, будут поданы судебные иски, так как бюджетные средства были предназначены для других семей.