Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты

БЕЛГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Около 1,5 миллиона рублей социальных выплат ошибочно перечислены жителям Белгородской области, не входящим в списки получателей льгот, из-за сбоя в Центре обработки данных, вызванного атаками ВСУ по инфраструктуре, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.