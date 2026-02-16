Рейтинг@Mail.ru
Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты - РИА Новости, 16.02.2026
10:33 16.02.2026
Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты
Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты - РИА Новости, 16.02.2026
Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты
Около 1,5 миллиона рублей социальных выплат ошибочно перечислены жителям Белгородской области, не входящим в списки получателей льгот, из-за сбоя в Центре... РИА Новости, 16.02.2026
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Некоторые жители Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты

Часть жителей Белгородской области ошибочно получили соцвыплаты на 1,5 млн руб

БЕЛГОРОД, 16 фев – РИА Новости. Около 1,5 миллиона рублей социальных выплат ошибочно перечислены жителям Белгородской области, не входящим в списки получателей льгот, из-за сбоя в Центре обработки данных, вызванного атаками ВСУ по инфраструктуре, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, атаки украинских дронов наносят большой урон инфраструктуре, отчего и возникают кризисные ситуации.
"Например, в связи с этим у нас произошел сбой в Центре обработки данных … У нас, по моей информации, произошли сбои по социальным выплатам. Были начислены и выплачены тем, кто не входит в списки отдельных граждан, которым положены выплаты. Там, по-моему, около 1,5 миллионов (рублей – ред.) перечислено", - рассказал губернатор на оперативном совещании, трансляция которого ведется в социальной сети "ВКонтакте".
Гладков поручил властям индивидуально выходить на каждую семью и разъяснять ситуацию, извиняться и договариваться. В противном случае, по словам главы региона, будут поданы судебные иски, так как бюджетные средства были предназначены для других семей.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Гладков поблагодарил Путина за федеральную помощь Белгородской области
11 июля 2025, 15:24
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
