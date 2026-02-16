Рейтинг@Mail.ru
Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 60% - РИА Новости, 16.02.2026
21:47 16.02.2026
Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 60%
Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 60% - РИА Новости, 16.02.2026
Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 60%
Доля рубля в расчетах за экспорт России в декабре превысила рекордные 60%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. РИА Новости, 16.02.2026
РИА Новости
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 60%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Доля рубля в расчетах за экспорт России в декабре превысила рекордные 60%, следует из анализа РИА Новости данных Банка России.
Так, в декабре 62,1% российских доходов от мирового экспорта товаров и услуг были в рублях. Еще месяцем ранее показатель составлял 54%.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Доля рубля во внешней торговле России впервые превысила 50%
Вчера, 21:45
Наиболее резко в декабре увеличилась доля рубля в расчетах с Америкой - до рекордных 80,6% с 42,4% месяцем ранее.
Кроме того, больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали страны Океании - доля нацвалюты в расчетах выросла до 83,5% с 48,7% в ноябре.
Помимо этого, рубль стал пользоваться большей популярностью у Азии: доля рубля в расчетах увеличилась до максимальных за все время 61,2% с 49,4% в ноябре. Рассчитываться в рублях также стали чаще страны Карибского бассейна - доля использования нацвалюты выросла до 94,9% с 94,1% месяцем ранее.
В то же время использование национальной валюты в российских расчетах за импорт составило 54,8% против 55,7% в ноябре. Наиболее заметно ее популярность сократилась в расчетах за товары из Океании - на 51,8 процентного пункта, до 36,2%, при этом за импорт из Карибского бассейна увеличилась - на 14,4 процентного пункта, до 93,8%.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мосбиржа перевела операции с валютной парой "доллар-рубль" в биржевой режим
Вчера, 15:46
 
