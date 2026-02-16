Доля рубля в расчетах за российский экспорт впервые превысила 60%

Так, в декабре 62,1% российских доходов от мирового экспорта товаров и услуг были в рублях. Еще месяцем ранее показатель составлял 54%.

Кроме того, больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали страны Океании - доля нацвалюты в расчетах выросла до 83,5% с 48,7% в ноябре.

В то же время использование национальной валюты в российских расчетах за импорт составило 54,8% против 55,7% в ноябре. Наиболее заметно ее популярность сократилась в расчетах за товары из Океании - на 51,8 процентного пункта, до 36,2%, при этом за импорт из Карибского бассейна увеличилась - на 14,4 процентного пункта, до 93,8%.