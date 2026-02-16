https://ria.ru/20260216/rubl-2074809992.html
Доля рубля во внешней торговле России впервые превысила 50%
Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам прошлого года превысила рекордные 50%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T21:45:00+03:00
2026-02-16T21:45:00+03:00
2026-02-16T23:11:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Доля рубля во внешней торговле России по итогам 2025 года впервые превысила 50%