Доля рубля во внешней торговле России впервые превысила 50%

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам прошлого года превысила рекордные 50%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, в 2025-м 53,7% доходов от экспорта товаров и услуг были в рублях. Годом ранее этот показатель составлял 41,5%.

Доля рубля в расчетах увеличилась со всеми частями света, при этом больше всего — со странами Карибского бассейна : на 43,4 процентного пункта, до рекордных 97,6%. Также больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали африканские страны: доля нацвалюты в расчетах выросла на 34,7 процентного пункта, до 88,3%.

Этот показатель вырос и в расчетах за экспорт со странами Океании (на 22,4 процентного пункта, до 82,5%), Америки (на 20,3 процентного пункта, до 50,3%), Азии (на 13,4 процентного пункта, до 51,2%) и Европы (на 3,6 процентного пункта, до 64%).