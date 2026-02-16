Рейтинг@Mail.ru
Доля рубля во внешней торговле России впервые превысила 50%
21:45 16.02.2026 (обновлено: 23:11 16.02.2026)
Доля рубля во внешней торговле России впервые превысила 50%
экономика
россия
карибский бассейн
америка
центральный банк рф (цб рф)
африка
азия
европа
экономика, россия, карибский бассейн, америка, центральный банк рф (цб рф), африка, азия, европа
Экономика, Россия, Карибский бассейн, Америка, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Африка, Азия, Европа
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Доля рубля во внешних торговых расчетах России по итогам прошлого года превысила рекордные 50%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, в 2025-м 53,7% доходов от экспорта товаров и услуг были в рублях. Годом ранее этот показатель составлял 41,5%.
Доля рубля в расчетах увеличилась со всеми частями света, при этом больше всего — со странами Карибского бассейна: на 43,4 процентного пункта, до рекордных 97,6%. Также больше оплачивать российские товары с помощью рубля стали африканские страны: доля нацвалюты в расчетах выросла на 34,7 процентного пункта, до 88,3%.
Этот показатель вырос и в расчетах за экспорт со странами Океании (на 22,4 процентного пункта, до 82,5%), Америки (на 20,3 процентного пункта, до 50,3%), Азии (на 13,4 процентного пункта, до 51,2%) и Европы (на 3,6 процентного пункта, до 64%).
Что касается импорта, то использование национальной валюты в российских расчетах тоже впервые превысило 50%. Наиболее заметно ее популярность выросла в оплате товаров из стран Карибского бассейна: на 48,4 процентного пункта, до рекордных 79,1%.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала