На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе
16:05 16.02.2026
На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе
На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе - РИА Новости, 16.02.2026
На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе
Это не просто похвала Венгрии. Это очень дипломатичное предупреждение Брюсселю: "Прекратите вмешиваться. Прекратите травлю. Венгрия - наш друг", — говорится в... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T16:05:00+03:00
2026-02-16T16:05:00+03:00
в мире
венгрия
марко рубио
сша
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
венгрия
сша
брюссель
в мире, венгрия, марко рубио, сша, брюссель, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Венгрия, Марко Рубио, США, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе

Кошкович: Рубио послал предупреждение Брюсселю во время визита в Венгрию

Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио послал предупреждение Брюсселю во время визита в Венгрию, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Это не просто похвала Венгрии. Это очень дипломатичное предупреждение Брюсселю: "Прекратите вмешиваться. Прекратите травлю. Венгрия - наш друг", — говорится в публикации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Глава РФПИ назвал премьера Венгрии голосом разума Европы
28 ноября 2025, 12:04
28 ноября 2025, 12:04
Ранее госсекретарь заявил, что в отношениях Вашингтона и Будапешта началась "золотая эра".

Он также отметил, что отношения с Венгрией будут иметь ключевое значение для США в последующие годы.

Газета Financial Times писала, что Еврокомиссия начала смягчать риторику в адрес Орбана и даже может выделить Будапешту новые средства, так как чиновники ЕС не хотят, чтобы их воспринимали как вмешивающихся в выборы или дающих Орбану дополнительные аргументы в его антибрюссельской кампании.
Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Зеленский понимает, что США уважают Орбана, заявила депутат Госдумы
Вчера, 15:00
Вчера, 15:00
 
В мире, Венгрия, Марко Рубио, США, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз
 
 
