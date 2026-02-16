На Западе раскрыли, какое предупреждение США послали Европе

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио послал предупреждение Брюсселю во время визита в Венгрию, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это не просто похвала Венгрии. Это очень дипломатичное предупреждение Брюсселю: "Прекратите вмешиваться. Прекратите травлю. Венгрия - наш друг", — говорится в публикации.
Ранее госсекретарь заявил, что в отношениях Вашингтона и Будапешта началась "золотая эра".
Он также отметил, что отношения с Венгрией будут иметь ключевое значение для США в последующие годы.
Газета Financial Times писала, что Еврокомиссия начала смягчать риторику в адрес Орбана и даже может выделить Будапешту новые средства, так как чиновники ЕС не хотят, чтобы их воспринимали как вмешивающихся в выборы или дающих Орбану дополнительные аргументы в его антибрюссельской кампании.
