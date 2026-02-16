https://ria.ru/20260216/rubio-2074713023.html
Рубио заявил, что успех Венгрии отвечает национальным интересам США
Рубио заявил, что успех Венгрии отвечает национальным интересам США - РИА Новости, 16.02.2026
Рубио заявил, что успех Венгрии отвечает национальным интересам США
Успех Венгрии отвечает интересам США, победы Будапешта помогают Вашингтону, заявил госсекретарь США Марко Рубио. РИА Новости, 16.02.2026
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Успех Венгрии отвечает интересам США, победы Будапешта помогают Вашингтону, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Я могу с уверенностью сказать, что президент (США
Дональд - ред.) Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех - это и наш успех" - сказал Рубио
на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
.
Рубио также отметил, что отношения с Венгрией будут иметь ключевое значение для США в последующие годы.
По словам госсекретаря, Трамп окажет поддержку Будапешту
, если у него возникнут финансовые или какие-либо другие сложности.
"Эти отношения… имеют столь важное и ключевое значение для наших национальных интересов в предстоящие годы, что, если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, с препятствиями для роста или с угрозами стабильности вашей страны, я уверен: президент Трамп проявит к этому большой интерес", - подчеркнул Рубио.
Трамп ранее назвал премьера Венгрии Виктора Орбана настоящим другом, борцом и победителем, а также пообещал поддержку на предстоящих парламентских выборах.