Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. США благодарны Венгрии за ее роль в сформированном Вашингтоном "Совете мира" по урегулированию ситуации в Газе, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
"Я хочу поблагодарить вас от имени президента Соединенных Штатов за неоценимую роль, которую вы сыграли в "Совете мира". Не каждый вошел в "Совет мира". Не каждый. По разным причинам. Они могут быть его членами или не быть, но вы находитесь, и вы были там с самого первого дня", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Первое заседание "Совета мира", как объявил президент США Дональд Трамп, состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как ожидается, там будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы.
Россия не будет представлена там, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.