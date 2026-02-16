Рейтинг@Mail.ru
16.02.2026
14:43 16.02.2026
https://ria.ru/20260216/rubio-2074707874.html
Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира
Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира - РИА Новости, 16.02.2026
Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира
США благодарны Венгрии за ее роль в сформированном Вашингтоном "Совете мира" по урегулированию ситуации в Газе, заявил в понедельник госсекретарь США Марко... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:43:00+03:00
2026-02-16T14:43:00+03:00
Рубио поблагодарил Венгрию за ее роль в сформированном США Совете мира

Рубио: США благодарны Венгрии за ее роль в Совете мира

БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. США благодарны Венгрии за ее роль в сформированном Вашингтоном "Совете мира" по урегулированию ситуации в Газе, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
"Я хочу поблагодарить вас от имени президента Соединенных Штатов за неоценимую роль, которую вы сыграли в "Совете мира". Не каждый вошел в "Совет мира". Не каждый. По разным причинам. Они могут быть его членами или не быть, но вы находитесь, и вы были там с самого первого дня", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции в Будапеште. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
Вчера, 14:04
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Первое заседание "Совета мира", как объявил президент США Дональд Трамп, состоится в Вашингтоне 19 февраля. Как ожидается, там будет объявлено о предоставлении более 5 миллиардов долларов на восстановление Газы.
Россия не будет представлена там, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News
Вчера, 10:46
 
В мире, США, Венгрия, Россия, Марко Рубио, Виктор Орбан, Дональд Трамп
 
 
