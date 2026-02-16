Рейтинг@Mail.ru
Рубио назвал безумием возможный разрыв отношений США с Китаем
14:34 16.02.2026 (обновлено: 15:18 16.02.2026)
Рубио назвал безумием возможный разрыв отношений США с Китаем
Рубио назвал безумием возможный разрыв отношений США с Китаем - РИА Новости, 16.02.2026
Рубио назвал безумием возможный разрыв отношений США с Китаем
Соединенные Штаты считают безумием потенциальный отказ от отношений с Китаем с учетом его экономического и военного потенциала, заявил в понедельник... РИА Новости, 16.02.2026
в мире, китай, сша, пекин, виктор орбан, марко рубио
В мире, Китай, США, Пекин, Виктор Орбан, Марко Рубио
Рубио назвал безумием возможный разрыв отношений США с Китаем

Рубио: для США не поддерживать отношения с Китаем было бы безумием

© REUTERS / Bernadett SzaboГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Госсекретарь США Марко Рубио . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты считают безумием потенциальный отказ от отношений с Китаем с учетом его экономического и военного потенциала, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
"Это вторая по величине экономика мира, у него есть ядерное оружие. Было бы безумием - просто немыслимо - если бы США и Китай не поддерживали отношения и не взаимодействовали друг с другом", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон не требует от других стран изолироваться от Пекина и намерен управлять существующими разногласиями с КНР, исходя из национальных интересов. По его словам, чрезмерная зависимость от одной экономики, особенно в критически важных цепочках поставок, "не является хорошей идеей", поэтому США выступают за их диверсификацию. При этом госсекретарь отметил, что ранее стороны уже смогли достичь взаимопонимания с Пекином по ряду торговых вопросов.
Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News
Вчера, 10:46
 
В миреКитайСШАПекинВиктор ОрбанМарко Рубио
 
 
