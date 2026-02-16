Рейтинг@Mail.ru
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями - РИА Новости, 16.02.2026
14:08 16.02.2026 (обновлено: 14:14 16.02.2026)
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями
Речь главы государственного департамента США Марко Рубио на Мюнхенской конференции, посвященная идее глобального лидерства Запада на основе христианства, была... РИА Новости, 16.02.2026
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями

© REUTERS / Thilo SchmuelgenГоссекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Речь главы государственного департамента США Марко Рубио на Мюнхенской конференции, посвященная идее глобального лидерства Запада на основе христианства, была встречена европейцами овациями, говорится в публикации эксперта Иланы Бет-Эл в издании Euractiv.
В материале отмечается, что госсекретарь США в своей речи фактически заявил европейцам, что отныне союз с США отныне обозначает следование христианской повестке, нацеленной на глобальное лидерство.
"За эти слова европейцы ему аплодировали. Громко", - сказано в публикации.
Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.
