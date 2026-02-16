https://ria.ru/20260216/rubio-2074698915.html
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями - РИА Новости, 16.02.2026
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями
Речь главы государственного департамента США Марко Рубио на Мюнхенской конференции, посвященная идее глобального лидерства Запада на основе христианства, была... РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:08:00+03:00
2026-02-16T14:08:00+03:00
2026-02-16T14:14:00+03:00
в мире
сша
мюнхен
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b60e8bbe989456a3fef2c3be6ad2e222.jpg
https://ria.ru/20260216/rubio-2074629779.html
сша
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074358538_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cc4d62a9e9d374efd75a7ef17ffd50a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мюнхен, марко рубио
В мире, США, Мюнхен, Марко Рубио
Речь Рубио о лидерстве Запада как центра христианства встретили овациями
Euractiv: в ЕС аплодировали Рубио за речь о лидерстве США как центра веры