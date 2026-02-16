https://ria.ru/20260216/rubio-2074697102.html
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии - РИА Новости, 16.02.2026
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
В отношениях Соединенных Штатов и Венгрии началась "золотая эра", заявил госсекретарь США Марко Рубио в понедельник после подписания соглашения о сотрудничестве РИА Новости, 16.02.2026
венгрия
сша
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
Рубио: в отношениях США и Венгрии началась "золотая эра"