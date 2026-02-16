Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии - РИА Новости, 16.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 16.02.2026 (обновлено: 14:18 16.02.2026)
https://ria.ru/20260216/rubio-2074697102.html
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии - РИА Новости, 16.02.2026
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии
В отношениях Соединенных Штатов и Венгрии началась "золотая эра", заявил госсекретарь США Марко Рубио в понедельник после подписания соглашения о сотрудничестве РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:04:00+03:00
2026-02-16T14:18:00+03:00
в мире
венгрия
сша
марко рубио
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074700582_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8ad1a4f588b97b50779aa3b69e9dae1b.jpg
https://ria.ru/20260215/trump-2074499208.html
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074700582_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_34a4508ae9438de0e7c0edddaec156ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, сша, марко рубио, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Марко Рубио, Виктор Орбан
Рубио заявил о начале "золотой эры" в отношениях США и Венгрии

Рубио: в отношениях США и Венгрии началась "золотая эра"

© REUTERS / Bernadett SzaboГоссекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции в Будапеште. 16 февраля 2026
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции в Будапеште. 16 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© REUTERS / Bernadett Szabo
Госсекретарь США Марко Рубио и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции в Будапеште. 16 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 16 фев - РИА Новости. В отношениях Соединенных Штатов и Венгрии началась "золотая эра", заявил госсекретарь США Марко Рубио в понедельник после подписания соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской ядерной энергетики двух стран.
"Золотой век - это не преувеличение. Отношения между Соединенными Штатами и Венгрией сегодня настолько тесные, насколько я могу себе представить... Я думаю, что подписанное сегодня соглашения служит тому доказательством", - сказал Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Политолог прокомментировал слова Трампа в поддержку Орбана
15 февраля, 12:46
 
В миреВенгрияСШАМарко РубиоВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала