США и Венгрия видят потенциал для сотрудничества в энергетике, заявил Рубио
США и Венгрия видят потенциал для сотрудничества в энергетике, заявил Рубио - РИА Новости, 16.02.2026
США и Венгрия видят потенциал для сотрудничества в энергетике, заявил Рубио
США и Венгрия видят значительный потенциал для сотрудничества, особенно в сфере энергетики, заявил госсекретарь США Марко Рубио РИА Новости, 16.02.2026
США и Венгрия видят потенциал для сотрудничества в энергетике, заявил Рубио
