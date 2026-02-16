Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил "красную линию" администрации президента Дональда Трампа для Европы, заявив, что Вашингтон не намерен мириться с постепенным ослаблением западного мира, сообщает в понедельник телеканал Fox News.