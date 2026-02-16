Рейтинг@Mail.ru
10:46 16.02.2026
Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News
Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News
в мире
в мире, сша, вашингтон (штат), европа, марко рубио, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
© REUTERS / Alex BrandonМарко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Alex Brandon
Марко Рубио выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил "красную линию" администрации президента Дональда Трампа для Европы, заявив, что Вашингтон не намерен мириться с постепенным ослаблением западного мира, сообщает в понедельник телеканал Fox News.
"Мы в Америке не заинтересованы в том, чтобы быть вежливыми и организованными смотрителями управляемого упадка Запада", - заявил Рубио, выступая перед участниками прошедшего форума.
Встреча в Мюнхене показала, что связь США и Европы разрушена, пишут СМИ
Вчера, 09:16
По данным телеканала, речь главы госдепа стала одним из наиболее четких сигналов о намерении Трампа отказаться от прежнего глобального статус-кво. Рубио призвал союзников к большей самостоятельности, подчеркнув необходимость укрепления границ, восстановления промышленности и усиления национального суверенитета.
Он также отметил, что США не стремятся дистанцироваться от Европы, а хотят "оживить старую дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества", выступив за союз, который "смело устремляется в будущее".
Как указывает Fox News, выступление отражает более широкий сдвиг в трансатлантических отношениях: Вашингтон добивается от европейских партнеров увеличения оборонных расходов и большей ответственности за собственную безопасность. При этом Рубио назвал деиндустриализацию, слабый контроль границ и зависимость от глобальных институтов следствиями ошибочной политики Запада.
Телеканал подчеркивает, что заявления прозвучали перед европейскими лидерами, традиционно опирающимися на американские гарантии безопасности, и стали заметным отходом от прежнего акцента США на многостороннее сотрудничество. Остается неясным, готовы ли европейские столицы поддержать предложенный Вашингтоном курс, отмечает телеканал.
В Европе недовольны речью Рубио в Мюнхене, пишет Financial Times
14 февраля, 14:05
 
