Рубио обозначил "красную линию" США для Европы, пишет Fox News

ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности обозначил "красную линию" администрации президента Дональда Трампа для Европы, заявив, что Вашингтон не намерен мириться с постепенным ослаблением западного мира, сообщает в понедельник телеканал Fox News.
По данным телеканала, речь главы госдепа стала одним из наиболее четких сигналов о намерении Трампа отказаться от прежнего глобального статус-кво. Рубио призвал союзников к большей самостоятельности, подчеркнув необходимость укрепления границ, восстановления промышленности и усиления национального суверенитета.
Как указывает Fox News, выступление отражает более широкий сдвиг в трансатлантических отношениях: Вашингтон добивается от европейских партнеров увеличения оборонных расходов и большей ответственности за собственную безопасность. При этом Рубио назвал деиндустриализацию, слабый контроль границ и зависимость от глобальных институтов следствиями ошибочной политики Запада.
Телеканал подчеркивает, что заявления прозвучали перед европейскими лидерами, традиционно опирающимися на американские гарантии безопасности, и стали заметным отходом от прежнего акцента США на многостороннее сотрудничество. Остается неясным, готовы ли европейские столицы поддержать предложенный Вашингтоном курс, отмечает телеканал.
