Новый атлантизм Марко Рубио

Выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля 2026-го существенно отличалось от аналогичной речи вице-президента Джей Ди Вэнса, которую тот произнес за год до этого на той же конференции.

Прошлогодняя речь Вэнса была, по сути, триумфом MAGA, той идеологии, под знаменем которой Дональд Трамп пришел к власти, повторно выиграв президентские выборы. Вице-президент США обосновал перед европейцами (большинство из которых были глобалистами) новый курс, взятый Вашингтоном на укрепление Соединенных Штатов как полностью суверенного полюса в контексте многополярного мира, а также конец эпохи глобализма. Вэнс не скрывал презрения к европейцам и жестко критиковал их леволиберальную идеологию. Отсутствие истерических русофобских заклинаний и проклятий в его речи было воспринято евроглобалистской элитой чуть ли не как "пророссийская позиция". Создалось полное впечатление, что атлантизм рухнул и коллективный Запад разделился на две самостоятельные системы: американский национализм (America First) и осколок провалившегося глобализма в лице ЕС

На этот раз в Мюнхене выступил госсекретарь Марко Рубио — и его речь отражала трансформации, которые прошла политика администрации США за прошедшее время. Важно, что сам Рубио — неокон, он ориентирован на укрепление атлантической солидарности, продолжение и даже усиление гегемонистской политики в Латинской Америке (именно Рубио продвигал вторжение в Венесуэлу , свержение Мадуро, а также интервенцию и смену режима на Кубе ), эскалацию в отношении России . Но при этом Марко Рубио старается вписаться в консервативную риторику Трампа и критикует (пусть и гораздо мягче, чем MAGA и конкретно Вэнс) леволиберальную повестку.

Прежде всего Рубио успокоил лидеров ЕС в отношении сохранения атлантистской солидарности. По его словам, "в эпоху заголовков, провозглашающих конец трансатлантической эры, да будет известно и ясно всем, что это не является ни нашей целью, ни нашим желанием, потому что для нас, американцев, наш дом может находиться в Западном полушарии, но мы всегда будем ребенком Европы ". И далее: "Европа и Америка принадлежат друг другу".

Трансатлантическая эра, таким образом, продолжается. При этом Рубио в духе классических неоконов подчеркнул именно стратегический аспект Европы. Так он сказал: "Мы хотим, чтобы Европа была сильной. <...> Наша судьба всегда была и будет переплетена с вашей. Потому что судьба Европы никогда не будет безразлична для нас". Также госсекретарь заверил, что ничего не грозит и НАТО . "Мы не хотим отделяться от Европы, а хотим возродить альянс".

Критически Рубио высказался в отношении леволиберальной системы ценностей, однако он скорее объяснял ошибочность ложных надежд либеральных демократов, их успокоенности и уверенности в гарантированном мировом господстве после распада СССР . Рубио сказал: "Эйфория от этой победы привела нас к опасному заблуждению, что теперь каждая нация станет либеральной демократией, что связи, сформированные исключительно торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок заменит национальные интересы и что мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира. <...> Идея жить в мире без границ — это была глупая идея".

Хотя Рубио напрямую о России в своей речи не упоминал, на полях своего визита он посетовал на "ужасы войны", заявив, что "мы не знаем, серьезны ли русские в вопросе окончания войны" и что "мы будем продолжать это проверять", а также заверил, что США продолжат давить на Россию экономическими санкциями и через поставку оружия Европе, которое в итоге пойдет на Украину . И в этом вопросе Рубио встал скорее на сторону Старого Света: "…мы с Европой продолжаем принимать меры по давлению на Россию, чтобы она села за стол переговоров".

Однако Рубио пропустил встречу европейских лидеров с Зеленским по Украине, проводившуюся на полях форума, и отправился на встречу с Орбаном — и одно это вызвало критику евроглобалистов, которые посчитали такое поведение "вызовом".

Свою речь на самой конференции Рубио завершил оптимистично, намекая на то, что "новый шериф" в лице Дональда Трампа совсем не столь ужасен, каким его считают, и что в реальности его международная повестка не сильно отличается от планов глобалистов, хотя и в особой, экстравагантной упаковке. Сама фигура неокона и глобалиста Рубио была призвана подтвердить этот тезис. Он закончил словами: "Америка прокладывает путь к новому веку процветания, и мы хотим делать это вместе с вами, нашими дорогими союзниками и старейшими друзьями".

Если отстраниться от эмоций, то визит госсекретаря Марко Рубио в Европу на Мюнхенскую конференцию фиксирует существенный сдвиг в политике администрации США по сравнению с прошлым годом. Новая стратегия национальной безопасности заявила, что отныне Штаты сосредоточатся на "Западном полушарии", и это было интерпретировано как обращение к доктрине Монро (Америка для американцев) и разрыв со Старым Светом. Рубио же прояснил, что это не так и все атлантистские структуры сохраняются.

Тем самым можно с определенной долей уверенности зафиксировать, что политика США за последний год далеко ушла от революционных проектов MAGA и сближается с радикальной версией неоконов и атлантистских реалистов.

С теми положениями, с которых Трамп начинал свой второй президентский срок, у России и Соединенных Штатов были перспективы договориться о новых основаниях миропорядка. Тем более что и мы, и Вэнс, и сам Трамп, и Рубио согласны, что старого либерального глобалистского мироустройства, основанного "на правилах", больше не существует. Мы особенно не возражали бы против усиления США в Западном полушарии, и Владимир Путин имел возможность в Анкоридже обсудить с президентом Соединенных Штатов свое глобальное видение. Проблема Украины едва ли решилась бы, но Вашингтон вполне мог бы выйти из этой войны и сосредоточиться на своих проблемах. Ухудшение отношений между США и ЕС тоже было нам скорее на руку, а возврат к традиционным ценностям и вовсе совпадал с нашей собственной патриотической и консервативной идеологией. С MAGA мы имели все шансы найти общий язык.

Но с какого-то момента сам Трамп в своей политике стал отступать от MAGA и сближаться с неоконами. И параллельно с этим росла роль в политической системе Марко Рубио. Переговоры по Украине, и так изначально проблематичные и даже двусмысленные, постепенно почти зашли в тупик.

Самое важное, что это не просто коснулось российско-американских отношений. К неоконсервативным стратегиям (по сути, к попытке спасти гегемонию Запада и однополярный мир) администрация США обратилась и во всех остальных областях: давление на БРИКС , удары по Ирану , похищение Мадуро, усиление санкционного давления на Россию. И вот теперь Марко Рубио на Мюнхенской конференции озвучивает программу нового атлантизма, менее либеральную и более реалистскую, но все же. Это все тот же однополярный мир — и никак не новый мировой порядок великих держав.